Tenis
Djokovic aparece en Bolonia para un homenaje especial
El acto en honor a Niki Pilic, mentor tenístico de Nole, tuvo lugar antes del duelo entre Italia y Austria de cuartos de final de la Copa Davis
EFE
El serbio Novak Djokovic, el alemán Boris Becker y el croata Ivan Ljubicic participarán este miércoles en Bolonia, sede de la Copa Davis, en un homenaje al croata Nikola 'Niki' Pilic, fallecido en septiembre de este mismo año.
Justo antes del duelo entre Italia y Austria de cuartos de final de la Copa Davis tuvo lugar el acto para rememorar la figura de Pilic, padre tenístico de un Djokovic que no quiso faltar al evento.
"Fue más que un entrenador para mí. Una parte de mi familia. Hoy no sería quien soy sin él", declaró 'Nole' tras su muerte.
La Davis fue uno de los torneos predilectos del croata, ganador en cinco ocasiones de la 'Ensaladera' con tres países diferentes: Alemania (1988, 1989 y 1993), Croacia (2005) y Serbia (2010).
Pilic, fallecido el 22 de septiembre a los 86 años, fue también entrenador de Boris Becker, Goran Ivanisevic o Michael Stich.
Como jugador, además de finalista de Roland Garros en 1973, sufrió la suspensión de la Federación Yugoslava de Tenis durante nueve meses por no jugar en un partido de la Copa Davis contra Nueva Zelanda en Zagreb.
La Federación Internacional de Tenis confirmó la suspensión, pero la redujo a un mes, por lo que no pudo disputar los Abiertos de Italia y Alemania, y la primera semana de Wimbledon.
Esa suspensión provocó creación de la Asociación de Tenistas Profesionales, que más tarde se unió con los directores de torneos en 1990 para formar el circuito ATP.
