Tenis
Djokovic anuncia cuándo le gustaría retirarse
El tenista serbio todavía ve lejos el momento de dejar la raqueta
Después de alzar su título 101 en el ATP de Atenas, Novak Djokovic ha vuelto a pronunciarse sobre su retirada. Un tema que siempre da mucho que hablar, igual que pasó en su momento con Rafa Nadal o Roger Federer. Aunque pueda parecer que el serbio esté en la recta final de su carrera, él todavía ve lejos ese momento. De hecho, su objetivo es a tres años vista.
Nole sigue disfrutando del tenis, gestionando al milímetro cada paso y esfuerzo que dedica dentro y fuera de la pista. Es por eso que se ha saltado una importante cantidad de torneos, priorizando los Grand Slams y los que se disputan cerca de ellos para coger ritmo. Es lo que realmente le motiva y sus resultados en 2025 han sido increíbles. Cuatro semifinales de cuatro.
El balcánico desveló hasta cuándo quiere jugar al tenis. "Lo único que me motiva ahora mismo son los Juegos Olímpicos de 2028. También representar a mi país y los Grand Slams, pero sobre todo los Juegos", desveló en una entrevista reciente. Una afirmación que ya había hecho un tiempo atrás, pero que sigue sorprendiendo por su declive físico a medida que avanzan los meses.
Es evidente que Djokovic no está al nivel físico del año pasado, cuando parecía un jugador prácticamente invencible y capaz de aguantar lo que fuera necesario ante jugadores entre 15 y 20 años menos. Ahora ya no es tan fácil. El serbio sigue jugando y aguantando partidos de máxima exigencia, pero ante rivales de entidad no goza de ese dominio en los momentos importantes que tanto lo caracterizaba.
Sorprende que Nole vea como una posibilidad jugar durante tres años más. Quizá no importe tanto el hecho de hacer una buena actuación en Los Ángeles, sino poder ser abanderado de su país en el momento de su retirada. Si alguien es capaz de aguantar hasta los 41 al máximo nivel, ese es Djokovic. Eso sí, parece difícil que pueda hacer frente a los Alcaraz o Sinner de turno.
A lo largo de mi vida y mi carrera, siempre he tenido un plan mental con varios años de antelación, lo que quiero y cómo lo quiero. Habiendo alcanzado absolutamente todos los objetivos posibles, dije lo de los Juegos Olímpicos de 2028, ya que quería jugar durante muchos años más. ¿Llegaré a tiempo? No lo sé. Hay cosas que escapan a mi control. Intento estar lo más sano posible, tanto mental como físicamente, y mantener esa energía competitiva", finiquitó.
Otra entrevista de Nole
El serbio volverá a dar más detalles sobre su vida tanto deportiva como personal junto a Piers Morgan. Después de que Morgan entrevistase a Cristiano Ronaldo, ahora es el turno del serbio. Una charla con mucho 'morbo', ya que el entrevistador insultó el año pasado a Novak Djokovic por encararse con el público de Wimbledon. "Imbécil monumental", lo llamó. Los dos se sentaron a conversar en profundidad la semana pasada, y la entrevista se emitirá pronto.
