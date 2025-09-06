Djokovic, ambicioso pero sincero: "Mi tanque está medio vacío"

Novak Djokovic asumió tras su derrota en semifinales del US Open que todavía le quedan ganas para seguir intentando un nuevo gran triunfo en su carrera. El serbio aseguró que espera poder mejorar su juego porque tiene la convicción que todavía es capaz de poder superar a Alcaraz o a Sinner, aunque no escondió que a cinco sets su realidad es muy dificil ante los dos grandes dominadores del tenis actual.

“Cuando esté en forma y sea capaz de jugar mi mejor tenis, seguiré creyendo que puedo vencer tanto a Alcaraz como a Sinner” aseguró el serbio, que se mostró emocionada por poder seguir jugando este tipo de partidos.

"En Australia y Londres, llegué lesionado a la semifinal y ahora no. Cada partido es una historia diferente. Sé que Alcaraz es el favorito y juega a un nivel impresionante, pero espero mejorar mi juego. Estos partidos son lo que me mantiene competitivo; es emocionante tener la oportunidad de vencer a los mejores del momento".

SIN ESCONDER LA REALIDAD

Con ambición, pero con realidad. El serbio no escondió que a estas alturas es muy difícil para él poder lidiar en cinco sets el nivel actual de Alcaraz. "Necesito esforzarme mucho, trabajar muy duro y llevar mi cuerpo al límite para tener la oportunidad de enfrentarlos, así que es una batalla un poco desigual, porque su juventud y superioridad actual les permiten llegar en plena forma, mientras que yo ya tengo medio tanque vacío. Así es la biología" explicó 'Nole'.

Además, el 24 veces campeón de Grand Salm no escondió que tanto Sinner como Alcaraz son ahora mismo muy superiores al resto, incluso a él. "Perdí 3 de 4 Grand Slams en semifinales contra estos chicos. Son simplemente demasiado buenos" afirmó en rueda de prensa.