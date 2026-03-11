Djokovic alucina con Alcaraz: "¿A ti hay algo que no se te dé bien?"

La relación entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz es bien sabido que es excelente. Aunque han sido rivales en muchas ocasiones, incluso en finales de Grand Slam, el respeto y la deportividad han capitaneado los valores de ambos. La amistad entre el serbio y el murciano ha ido más allá de las pistas de tenis, probando en esta ocasión el plan de jugar juntos al golf.

"Era mi primera vez jugando con ellos, fue divertido y hubo un montón de risas. Un montón de juegos mentales, fue un gran día. Estoy por detrás de ellos, no juego tanto como solía hacer. En el primer hoyo, Alcaraz mete una bola de 300 yardas y logra un eagle. Le dije: 'Tío, ¿a ti hay algo que no se te dé bien?", comentó entre risas Djokovic.

"Alcaraz disfruta mucho del golf, también Sascha (Zverev). Fue increíble pasar tiempos con ellos, por supuesto somos grandes rivales, pero es bonito que nos llevemos bien y practicar este deporte fue un buen momento fuera de la pista", reconoció el balcánico. Tanto Nole como Alcaraz siguen vivos en el torneo de Indian Wells y jugarán los octavos de final.

¿Se cruzarán en Indian Wells?

El español lo hará contra el noruego Casper Ruud, mientras que Djokovic, que ha sufrido de lo lindo para llegar a esta ronda, tendrá el rival más complicado de la semana: Jack Draper. El británico es el vigente campeón en el desierto californiano y se postula como uno de los favoritos para levantar el trofeo el próximo domingo.

Djokovic y Alcaraz se cruzarían en unas hipotéticas semifinales en Indian Wells. No sería la primera vez este año, después de que se jugaran el título del Open de Australia el pasado mes de enero, donde el español firmó un auténtico partidazo y remontó tras perder el set inicial. Aun así, la hazaña del balcánico derrotando a Sinner en semifinales es uno de los episodios más increíbles de lo que llevamos de 2026.