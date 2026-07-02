WIMBLEDON
Djokovic alimenta el sueño del 25º Grand Slam: "Esa victoria lo cambió todo"
Djokovic, a sus 39 años, se muestra optimista en Wimbledon tras su victoria ante Sinner, reafirmando su deseo de alcanzar la cifra inédita de 25 títulos de Grand Slam
A sus 39 años, Novak Djokovic sigue persiguiendo una meta que parece reservada únicamente para las leyendas. El serbio continúa soñando con conquistar su 25º título de Grand Slam, una cifra inédita en la historia del tenis, y asegura que hay un partido reciente que le devolvió la convicción de que todavía puede lograrlo.
Aunque en los últimos tiempos ha visto cómo la nueva generación encabezada por Jannik Sinner y Carlos Alcaraz le ha arrebatado protagonismo en los grandes escenarios, Djokovic no considera cerrada su etapa en la élite. De hecho, cree que una victoria concreta cambió por completo su perspectiva.
El serbio señaló su triunfo ante Sinner en el Open de Australia como el momento clave de la temporada. "Sí, esa fue la victoria de 2026 para mí, sin duda", reconoció.
Djokovic recordó la importancia de derrotar al italiano, vigente bicampeón del torneo y uno de los jugadores que más problemas le había generado en los últimos enfrentamientos. "Derrotar a Jannik después de haber perdido cuatro o cinco veces seguidas contra él fue algo épico. Fueron cuatro horas y media, a cinco sets, y me demostré a mí mismo que todavía puedo presionar a jugadores como Sinner y Alcaraz en el escenario más grande", explicó.
Más allá del resultado, el serbio considera que aquel triunfo tuvo un enorme impacto a nivel mental. "Me dio otro impulso y otra motivación para seguir trabajando y seguir creyendo que puedo ganar al menos otro Grand Slam", afirmó.
Las declaraciones llegan en un momento en el que muchos analistas consideran que el tiempo juega en contra del campeón de 24 grandes, especialmente tras varias derrotas en finales importantes frente a los nuevos dominadores del circuito.
Sin embargo, Djokovic continúa demostrando que sigue siendo competitivo al máximo nivel. Su victoria reciente ante Stefanos Tsitsipas en Wimbledon confirmó que mantiene intacta buena parte de su capacidad para competir en los grandes escenarios.
Wimbledon, una nueva oportunidad
El serbio ya está instalado en la tercera ronda del torneo londinense, donde buscará seguir acercándose a una nueva página de la historia. Su próximo rival será el francés Arthur Rinderknech, un nuevo obstáculo en el camino hacia un título que podría tener un significado especial.
Con Carlos Alcaraz fuera de la ecuación este año y con la confianza reforzada tras su triunfo ante Sinner en Australia, Djokovic vuelve a mirar a los grandes escenarios con optimismo. Porque si algo ha dejado claro el serbio es que todavía no considera terminada su carrera por los títulos más importantes. Y mientras siga creyendo, el sueño del 25º Grand Slam seguirá muy vivo.
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