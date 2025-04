En contra de Djokovic y Alcaraz: un top-10 no firma la polémica carta a los Grand Slam

Estos últimos días están siendo muy movidos en el mundo del tenis, y no precisamente en el aspecto meramente deportivo. Esta semana, ha salido a la luz una carta que habrían enviado los 20 mejores jugadores de ATP y WTA a los Grand Slams, exigiendo unas mejoras económicas en el reparto de premios.

En las últimas horas, 'APNews' ha desvelado más detalles sobre todo lo que rodea a esta carta. Según estas informaciones, los tenistas no se centran únicamente en el aspecto económico, sino también una mayor implicación en la toma de decisiones en materias que impliquen directamente al deportista.

La información que apuntaba 'L'Equipe' esta semana, aseguraba que Roland Garros, uno de los cuatro Grand Slam, repartió la edición pasada un total de 53,47 millones de euros a los tenistas, aproximadamente un 15% de los ingresos totales del torneo, que se situaron en los 338 millones de euros.

Un reparto muy desigual al de otros deportes

Un reparto que consideran insuficiente y de un porcentaje muy inferior al de otros deportes, como la NBA, donde se reparten el 50% de los ingresos generados por la liga. Además, en el año 2023 aumentó un 10% el público en los partidos de tenis, una mejora que no se ha visto plasmada en el reparto económico a los tenistas.

El primer borrador se redactó en Melbourne del año pasado y se firmó la versión oficial en el US Open. Además, si los jugadores no reciben respuesta o no existe ni la intención de dialogar, se podrían tomar medidas más severas, aunque en ningún momento se menciona la posibilidad de una huelga.

Elena Rybakina / AP

Esta carta ha sido firmado por los diez mejores nombres de la ATP y de la WTA, excepto uno, que no ha apoyado esta iniciativa. Se trata de una tenista del circuito WTA y es Elena Rybakina. La tenista kazaja, actualmente número 10 del mundo, se ha negado a firmar la carta, por lo que la ha sustituido la siguiente en el ranking: la estadounidense Emma Navarro.

Además, una de las exigencias que incluye la carta es la de una reunión presencial en España, concretamente en el Mutua Madrid Open de este 2025. El torneo se disputará del 21 de abril al 4 de mayo de 2025, por lo que el encuentro sucederá en las próximas semanas, lógicamente si es aceptado por los Grand Slam, concretamente por Craig Tiley (Open de Australia), Stephane Morel (Roland Garros), Sally Bolton (Wimbledon) y Lew Sherr (US Open).