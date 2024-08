Djokovic se acuerda de Alcaraz y predice su futuro en los Juegos

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz regalaron a todo el mundo el mejor partido de tenis del año en la final de los Juegos Olímpicos. El serbio logró completar su 'Golden Slam' en diferentes años y la última espina clavada en su carrera: el oro olímpico en París.

El serbio derrotó al tenista murciano, que partía como favorito tras su gran victoria en Wimbledon, en un partido muy igualado que se decidió en dos tie-breaks donde 'Nole' subió su nivel. El jugador con más Grand Slams de la historia, que mantiene una buena relación con Alcaraz, no ha dudado en enviarle un mensaje por redes sociales.

"Otra final épica. El clásico. Felicitaciones a ti y a tu equipo por unos Juegos Olímpicos excelentes. Teniendo en cuenta tu edad, tu energía y tu forma de jugar, probablemente tengas 20 Juegos Olímpicos más por delante. Tu oro vendrá. Hasta la próxima, amigo", ha escrito Novak, junto a una fotografía de ambos saludándose en la red.

Tras este enfrenamiento, Novak Djokovic domina el enfrentamiento directo contra Carlos Alcaraz por 4-3. Una rivalidad que tenía controlada el español con una diferencia de dos victorias, pero el serbio ha ganado en tres de sus últimos cuatro choques.

Un descanso merecido

"Tenía tantas ganas de llevar el oro a España y de que todos estuvieran orgullosos de mí que, por un momento, he pensado que los había defraudado y no he estado al nivel que ellos esperaban, por eso ese derrumbamiento que me ha costado unas lágrimas", confesaba Carlos, que se derrumbó después del partido.

Tras la participación olímpica, ambos jugadores volverán a una pista de tenis la próxima semana en Cincinnati, dándose descanso unos días en los que se disputa el Masters 1000 de Toronto. Ambos defenderán una gran cantidad de puntos, después de enfrentarse en la gran final, en la que salió victorioso nuevamente el de Belgrado.