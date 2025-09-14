Djokovic abandona Serbia de manera definitiva: "Eres un traidor"

Novak Djokovic ha abandonado su país de origen. El respaldo del tenista serbio a las protestas estudiantiles que hubo desde noviembre del año pasado, que demandaban nuevas elecciones tras el derrumbe de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, comportó que el gobierno iniciara una campaña de desprestigio a su figura y lo tachara de "traidor".

A mediados de diciembre de 2024, Nole ya se pronunció a favor de las protestas y dedicó una de sus victorias en el Open de Australia a una estudiante que fue atropellada durante una de las manifestaciones y acabó en el hospital. "Los estudiantes son campeones", lucía el serbio en una sudadera durante un partido de baloncesto en Belgrado.

Por último, cuando unas 300.000 personas salieron a las calles de la capital serbia a protestar contra el gobierno de Vucic, el tenista compartió fotos de las protestas en sus redes sociales junto al siguiente mensaje: "¡Histórico, magnífico!”. “Serbia tiene un enorme potencial y su juventud educada es su mayor fortaleza. Lo que todos necesitamos es comprensión y respeto. Con vosotros, Novak".

Novak Djokovic y Aleksandar Vucic, hace unos años / X

El mismo gobierno de Vucic, que siempre había presumido de la figura de Nole y le había felicitado en todos sus éxitos, ahora lo considera como un traidor a su país. Una postura que ha provocado que Djokovic tome una drástica decisión: dejar de vivir en Serbia. A partir de ahora, la familia del tenista vivirá en Atenas (Grecia) y hará su vida allí.

De hecho, el presidente serbio fue uno de los mayores defensores de Nole cuando fue deportado de Australia en el año 2022 con toda la polémica del coronavirus. "Estoy con el pueblo y con los jóvenes, lo que sucede es inaceptable. Son escenas horribles, siento solo simpatía y apoyo por quienes protestan", dijo Djokovic en Wimbledon.

Djokovic en el US Open / Associated Press/LaPresse / LAP

Así lo confirmaron medios serbios, que también aseguraron que el tenista ha matriculado en un colegio de Atenas a sus dos hijos: Stefan y Tara. También ya se había visto a Djokovic entrenando en un club de tenis de Atenas junto a su hijo mayor. La decisión es de suma importancia, teniendo en cuenta que el tenista cada vez viaja menos y pasa más tiempo junto a sus allegados.

Rumbo a Atenas

La mudanza a Grecia no solo afecta en lo personal, sino también en lo tenístico. Y es que Djokovic es propietario del Torneo de Belgrado y ya anunció que la competición se traslada también a Atenas para el próximo mes de noviembre. Es decir, que Serbia se queda sin su jugador y sin su torneo.

El tenista había explorado esa posibilidad desde junio de 2024, cuando se reunió con el primer ministro griego para analizar posibles inversiones deportivas. En una segunda reunión en agosto de este año, se cerró el acuerdo. El gobierno acusa, por todo esto, a Djokovic de "falso patriota" y de haber utilizado su imagen de símbolo nacional para luego "huir a Grecia".