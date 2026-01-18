El discípulo de Alcaraz protagoniza el primer batacazo del Open de Australia

El Open de Australia no ha hecho nada más que empezar y ya tenemos la primera sorpresa del torneo. Flavio Cobolli, que tiene como objetivo dar un paso adelante en 2026, no fue capaz de arrebatarle ni un solo set al debutante Arthur Fery, que jugaba por primera vez un partido de la fase final de Melbourne. Una derrota inesperada para el mejor amigo de Carlos Alcaraz.

Y es que Cobolli y Alcaraz han compartido pista y entrenamientos durante toda la pretemporada. El italiano optó por preparar en Murcia el año 2026 y aprender del actual número uno del mundo. "Las dos horas de entrenamiento con Alcaraz parecen 20 minutos, cuando las haces con otro jugador parecen 2 horas. Obviamente, me está dando muchos consejos y, aunque no me los cuente, los aprendo", comentó en la televisión italiana.

El italiano no fue capaz de aprovechar todo lo aprendido en la primera ronda del Open de Australia, donde estuvo especialmente incómodo ante su rival y no se encontraba en las mejores condiciones físicas. De hecho, tuvo que pedir un tiempo médico antes de empezar el partido y su rostro desvelaba que algo no iba bien. Cobolli era el claro favorito para el partido.

Flavio Cobolli pidió el tiempo médico durante el partido ante Fery / Aaron Favila

Y es que Flavio ocupa la posición número 22 del ranking ATP, a pesar de no haber conseguido grandes logros en los torneos más importantes. Australia vuelve a demostrar que al transalpino todavía le faltan ciertas herramientas para dar un paso adelante. Él mismo lo reconoce: "Me considero muy fuerte en algunos aspectos, pero tengo mucho margen de mejorar y muchas cosas en las que tengo que mejorar".

En la clasificación, Cobolli es el segundo mejor italiano, solo por detrás de Sinner. Los que vivieron la pasada Copa Davis recordarán su desempeño en la final contra Jaume Munar, al que derrotó en un partido épico. La baja de Jannik hizo que Flavio fuera el número uno de la selección anfitriona, que acabaría alzando su tercera 'ensaladera' consecutiva en Bolonia.

Carlos Alcaraz y Flavio Cobolli, divirtiéndose en la pretemporada / X

"En la vida también hay que ser realista. Lo intento y trabajo todos los días para llegar a donde está Sinner, pero hay que reconocer que ahora está muy lejos de mí", dijo Cobolli, que mantiene una mejor relación con Carlos que con su compatriota. De hecho, los días en Murcia también permitieron ciertos momentos de relajación y diversión en la pista, con el italiano llevando a 'caballito' al murciano.

Por el otro lado, el ganador del partido, Arthur Fery, sigue de dulce en Australia. El británico está exhibiéndose en el primer Grand Slam del año y todavía no ha perdido ningún set en todos los partidos que ha disputado. Cabe recordar que Fery procede de la previa, por lo que ha tenido que ganar tres encuentros para clasificarse a la primera ronda del cuadro final.