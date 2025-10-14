¿Cuánto dinero reparte el Six Kings Slam 2025? La millonaria cifra que persiguen Alcaraz, Djokovic y Sinner

El Six Kings Slam vuelve a irrumpir con fuerza en el calendario. Por segundo año consecutivo, Arabia Saudí acaparará los focos del mundo de tenis con la disputa de su novedoso torneo, que contará con la participación de seis de las grandes estrellas del circuito profesional.

Siguiendo el mismo camino que en deportes como el fútbol, en el que cuenta con una liga plagada de estrellas y se ha vuelto sede habitual de diferentes competiciones, o en el golf, donde cuenta con un circuito propio, Arabia Saudí da continuidad a su apuesta por el tenis con la celebración de la segunda edición del Six Kings Slam.

El torneo saudí contará con un cartel difícilmente mejorable, en el que destaca la presencia de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores jugadores del momento, además del legendario Novak Djokovic. En segunda línea figuran nombres de la talla de Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas, este último como sustituto de un Jack Draper que tuvo que renunciar por lesión.

El cuadro del Six Kings Slam 2025 / X

Sin puntos ATP a repartir al no tratarse de un torneo oficial, además de ocupar tres días de competición en un calendario demasiado saturado, el gran aliciente de disputar el Six Kings Slam es el económico. No es para menos, pues los premios repartidos por el torneo saudí superan con creces los de cualquier Grand Slam o Masters 1000 que forman parte del circuito.

Teniendo en cuenta que apenas tres partidos separan a los aspirantes del premio final (dos en el caso de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, que están clasificados directamente para semifinales), resulta difícil rechazar la invitación para el Six Kings Slam. El precio a pagar, sin embargo, podría ser elevado, ya que muchos de sus participantes han manifestado notables signos de cansancio.

Six Kings Slam / Agencias

Por el mero hecho de participar, cada uno de los seis participantes percibirá la friolera de 1,35 millones de euros, cifra que se disparará en el caso de aquellos tenistas que alcancen el último día de competición. El premio por conquistar el título es de 5,4 millones de euros, lo que eleva las ganancias finales hasta cerca de los 7 millones para el ganador del torneo.

La presente edición del Six Kings Slam arrancará este miércoles 15 de octubre y se extenderá hasta el sábado 18, fecha en la que se disputará la gran final. Los seis partidos que conforman en torneo se podrán ver en streaming a través de Netflix, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición.