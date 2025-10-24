Famosos
Este es el dinero que se lleva Serena Williams, de 44 años, por el Princesa de Asturias 2025
La extenista se une al club de deportistas reconocidos por sus méritos en sus disciplinas y cobra una cuantía estipulada por los estamentos del premio
Lleva retirada desde agosto de 2022, pero Serena Williams es y será para siempre un emblema del tenis, en especial del femenino. La estadounidense es considerada como una de las mejores de la historia y su palmarés así lo acredita, con 73 títulos individuales, 23 dobles y dos mixtos, es decir, 95 campeonatos en total, tres más que Rafa Nadal.
Ahora, la tenista se une al selecto club de deportistas que han sido reconocidos por recibir el premio Princesa de Asturias. Además de la pequeña de las Williams, en la lista se pueden encontrar perfiles como Fernando Alonso, Michael Schumacher, Carolina Marín o el propio genio balear.
El premio consta de una estatuilla de una figura de Joan Miró y un cheque de 50.000 euros que se entrega al ganador. En el caso de Serena esta cantidad es irrisoria en comparación con la gran fortuna que ha podido acumular desde su salto al estrellato mundial.
Durante su carrera deportiva generó más de 80 millones en premios, la que más de toda la WTA en la historia, aunque su patrimonio real asciende por encima de los 300 millones de dólares gracias a su vida empresarial. De hecho, forma parte de la lista de las 100 mujeres más ricas del mundo.
La extenista creó su propia empresa, Serena Ventures, donde ofrece apoyo económico a compañías que trabajan para mejorar el bienestar de la sociedad e incluyen sectores tan diversos como las inversiones, la inteligencia artificial, medios de comunicación, alimentación o educación, entre otros.
Pese a que en la actualidad disfruta de la tranquilidad de verlo todo desde el retiro deportivo, durante su carrera ha tenido algún que otro varapalo. En 2010 la multipremiada deportista sufrió una embolia pulmonar y se le generaron coágulos de sangre que hacían peligrar no solo su carrera deportiva, sino su vida.
El problema surgió tras una operación en un dedo del pie según ella misma ha relatado en entrevistas y documentales. Sin embargo, después del susto y mucho trabajo de recuperación, Williams consiguió volver a las pistas para seguir sentando cátedra y convertirse en una de las mejores deportistas femeninas de todos los tiempos.
Lejos del deporte, este año ha levantad polémica por anunciar un fármaco antiobesidad parecido al Ozempic, una sustancia que ayuda a quienes lo sufren pero que ha generado debate entorno a la moralidad de incentivar un medicamento que contribuye a perpetuar los irreales cánones de belleza occidentales.
