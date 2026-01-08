¿Cuánto dinero ganarán Alcaraz y Sinner en la exhibición de Corea?

La llegada de Carlos Alcaraz a Corea ha sido todo un fenómeno. El número uno del mundo ya se encuentra en el país asiático, donde disputará en dos días un partido de exhibición contra su máximo rival en el circuito: Jannik Sinner. De manera inesperada, decenas de aficionados esperaron la llegada del tenista murciano, que dedicó tiempo a hacerse fotos y firmar autógrafos.

Alcaraz jugará contra Sinner en Incheon el próximo sábado 10 de enero a las 8 de la mañana (hora española). Será una gran prueba para los dos jugadores, que todavía no han competido en el año 2026 ni disputado un torneo previo al Open de Australia. Por tanto, esta será la única preparación que tendrán antes de iniciar su andadura en el primer Grand Slam del año.

En el caso del español, lleva sin jugar un partido desde hace más de un mes, cuando disputó dos duelos de exhibición contra Frances Tiafoe y Joao Fonseca. Todavía hace más tiempo si nos ceñimos a partidos oficiales. De hecho, Sinner y Alcaraz acumulan más de dos meses sin jugar en un torneo, concretamente en las ATP Finals de Turín, donde que se enfrentaron en la final.

El español ha estado durante cuatro semanas preparando la pretemporada en Murcia. No ha sido precisamente un mes tranquilo para Charly, que a mediados de diciembre puso fin a su relación profesional con Juan Carlos Ferrero, quien era su entrenador desde hacía siete años. Su lugar lo ocupará Samu López, que ha estado presente en la academia del jugador.

El duelo ante Sinner será el primero del número uno del mundo sin Ferrero. Durante el año pasado, hubo varios torneos en los que el entrenador alicantino no estuvo presente, pero ahora es una cuestión más allá de lo físico. Tan solo tendrá a Samu López antes, durante y después de los torneos. Sin embargo, la motivación de Carlos es máxima para este enero: quiere ganar el Open de Australia.

Alcaraz y Sinner disputarán una exhibición en Corea / LAUREUS

Aunque quiso pasar inadvertido en su llegada, vistiendo de negro y llevando gorra, Alcaraz no pudo evitar a una gran cantidad de aficionados al tenis que lo esperaban. Un ejemplo de lo internacional que es la figura del tenista murciano, que precisamente se encuentra en Corea para disputar una exhibición que le dará mucho, pero que mucho dinero.

¿Cuánto dinero se llevarán Alcaraz y Sinner por la exhibición en Corea?

Según informa 'La Gazzeta dello Sport', tanto Sinner como Alcaraz se embolsarán un total de dos millones de euros por jugar esta exhibición. Una locura si se compara con el premio que reparte un Grand Slam al ganador, que no va muy lejos de esa cifra. Y es que el Open de Australia, por ejemplo, repartirá un total de 2,4 millones de euros para el ganador. ¡Prácticamente lo mismo!

Conociendo el dinero que se embolsarán ambos jugadores, es más fácil entender por qué han aceptado jugar esta exhibición. Una decisión que sorprendió a todos, teniendo en cuenta lo cerca que está el partido del Open de Australia. Sea como sea, un Sinner-Alcaraz a pocos días de un Grand Slam es un riesgo innecesario, si solo se tiene en cuenta lo deportivo.