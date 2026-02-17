¿Cuánto dinero ganan Alcaraz y Sinner solo por jugar el ATP 500 de Doha?

Tras el reciente éxito de Carlos Alcaraz al conquistar el Open de Australia en una final para la historia ante Djokovic, el murciano arranca su participación en el ATP 500 de Doha este martes frente al francés Arthur Rinderknech, en un torneo clave para seguir siendo el número uno del ranking ATP. En Doha, buscará mantener esa racha ganadora y será una prueba de fuego importante para examinar como está el español tras la resaca de Melbourne.

El duelo de este martes marcará el quinto enfrentamiento entre Alcaraz y Rinderknech, con un claro dominio del español, que lidera el historial 4-0. El año pasado, ambos se vieron las caras en dos ocasiones: en los octavos de final del US Open, donde el murciano ganó 7-6, 6-3 y 6-4, y en los cuartos de final del ATP 500 de Queen’s, donde también salió victorioso en un partido muy competido que terminó en 7-5 y 6-4.

Carlos Alcaraz of Spain celebrates after defeating Alex de Minaur of Australia in their quarterfinal match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Tuesday, Jan. 27, 2026. (AP Photo/Dita Alangkara) / Dita Alangkara / AP

Lluvia de millones para Alcaraz y Sinner

Los dos grandes favoritos del torneo son, como no puede ser de otra manera, los dos mejores tenistas del circuito: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Tanto el tenista español como el italiano saldrán 'victoriosos' del torneo solamente por participar.

El circuito desembolsará una estratosférica cifra únicamente por asistir y participar en primera ronda para los dos. De esta manera, cada uno de los jugadores se embolsará 1,2 millones de dólares unicamente por su presencia en el ATP 500 de Doha.

El dineral que ingresarán tanto el español como el italiano será más del doble de lo que ganará el ganador del torneo. El campeón del ATP 500 de Doha se embolsará un total de 529.945 dólares, mientras que el premio para el finalista será de 285.095 dólares.