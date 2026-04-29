¿Cuánto dinero ha ganado Rafa Jódar en su carrera?

El fenómeno Jódar se ha disparado. El joven tenista está logrando hacerse un nombre en el tenis de forma sencilla pero muy efectiva. El madrileño afronta las semifinales del Mutua Madrid Open tras volver a dejar buenas sensaciones en la Caja Mágica, donde ha mostrado que su nivel real se ve reflejado en cada partido.

A pesar de su corta trayectoria como profesional, el joven de 19 años no se está viendo intimidado por rivales de primer nivel, sino que está respondiendo con un juego sólido y convincente. Sus victorias ante oponentes de prestigio confirman su crecimiento y confianza, y ahora se enfrenta al mayor desafío de su carrera hasta el momento: consolidarse en lo más alto.

Tras su gran rendimiento en los últimos torneos del circuito, Jódar ha dado un gran salto en el ranking ATP, colocándose el número 48 del mundo. Pero más allá de lo puramente deportivo, también ha logrado dar un gran salto en lo económico. Tras conquistar el ATP 250 de Marrakech, el madrileño recibió un premio de 93.175 euros, que se añadieron a los 326.672 dólares acumulados durante la temporada, alcanzando un total de 763.583 en ganancias. Ahora, tras Marrakech y su buen rendimiento en Barcelona y lo acumulado en el Mutua Madrid Open ya se ha embolsado un total de 940,574 dólares.

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Rafael Jodar of Spain plays against Vit Kopriva of Czech Republic during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 28, 2026 in Madrid, Spain. AFP7 28/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;Tennis;ZSPORT;ZTENNIS;Mutua Madrid Open 2026 - Day 9; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El madrileño ha llegado a cuartos de final del Mutua Madrid Open, donde ha caído contra Jannik Sinner. En el caso de que hubiese ganado al italiano, se hubiese embolsado 297.550 euros. Un tenista destinado a marcar una historia brillante en el mundo del tenis.