¿Cuánto dinero gana Carlos Alcaraz como campeón del US Open 2025?

Carlos Alcaraz vuelve a situarse en lo más alto del tenis mundial con su victoria en el US Open 2025. El murciano no solo conquista su segundo título en Flushing Meadows tras el conseguido en 2022, sino que además firma un cheque récord: 5 millones de dólares como premio al campeón.

La cifra supone la mayor bolsa económica en la historia del torneo neoyorquino y representa un incremento del 39% respecto a la edición anterior, en la que el italiano Jannik Sinner se embolsó 3,6 millones tras vencer a Taylor Fritz. Con esta apuesta, la organización del US Open refuerza su posición como el Grand Slam que más dinero reparte entre sus participantes.

En total, la bolsa global de premios del US Open 2025 asciende a 90 millones de dólares, un 20% más que los 75 millones distribuidos en 2024. El aumento beneficia a todas las rondas: desde los 110.000 dólares que recibe cada tenista por disputar la primera ronda, hasta los 2,5 millones del finalista. Los semifinalistas se llevan 1,26 millones, mientras que alcanzar los cuartos de final garantiza 660.000 dólares. Incluso quienes caen en octavos (400.000 dólares) o en tercera ronda (237.000 dólares) mejoran sustancialmente sus ingresos respecto a 2024.

La magnitud del premio subraya el impacto de Alcaraz en el circuito. Con solo 22 años, el jugador de El Palmar acumula ya varios títulos de Grand Slam y una cifra millonaria en ganancias deportivas.

A los cinco millones obtenidos en Nueva York se suman los contratos publicitarios con marcas globales, que multiplican sus ingresos anuales. Según estimaciones del sector, Alcaraz supera ya los 30 millones de dólares en ganancias combinadas durante 2025.

El crecimiento de los premios en el US Open refleja también la buena salud económica del torneo. La USTA ha logrado aumentar los ingresos comerciales y televisivos en un momento en el que el tenis busca reforzar su atractivo frente a otros deportes. Repartir más dinero no solo premia a las grandes estrellas como Alcaraz, sino que también asegura mejores condiciones para los jugadores menos mediáticos que compiten en rondas iniciales.

En definitiva, el título de Alcaraz en el US Open 2025 tiene un valor doble: deportivo, por consolidar su estatus como número uno del tenis mundial, y económico, al firmar el cheque más grande jamás otorgado en el torneo. Un hito que confirma al murciano como el gran referente del presente y futuro del tenis internacional.