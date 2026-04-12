¿Cuánto dinero gana Sinner como campeón del Masters 1000 de Montecarlo 2026?

Jannik Sinner es el nuevo campeón del Masters 1000 de Montecarlo. Después de una nueva final histórica contra Carlos Alcaraz, el italiano consigue superar al murciano y se corona en el torneo monegasco. Recupera, además, su posición como número uno del mundo, que será suya a partir de este mismo lunes.

En Montecarlo, el tenista italiano recordó por enésima vez que solamente su raqueta es capaz de imponerse al dominio de Alcaraz. Desplegó su mejor tenis para hacer frente a las embestidas del murciano, que sucumbió sin remedio ante el poderío del transalpino. Después de las dos decepciones en Indian Wells y Miami, Carlos no consigue cambiar la dinámica de estas últimas semanas y pierde en la final de Montecarlo tras ganar el Open de Australia de este enero.

Alcaraz buscará el título en Montecarlo ante Sinner / EFE

Más allá de la importancia de conquistar un nuevo título y de los puntos obtenidos en la carrera por el número 1 del ranking ATP, la consecución del Masters 1000 de Montecarlo también se traduce en un importante botín económico para el murciano.

¿Cuánto dinero reparte el Masters 1000 de Montecarlo 2026?

Campeón: €974.370

Finalista: €532.120

Semifinales: €290.960

Cuartos de final: €158.700

Octavos de final: €84.890

Segunda ronda: €45.520

Primera ronda: €25.220

El Masters 1000 de Montecarlo reparte una generosa bolsa de premios esta edición. Más allá de las cifras que se distribuyen en función de los resultados, la porción más generosa del pastel corresponde al ganador del torneo, que se embolsa 974.370 euros por méritos deportivos. En el caso particular de Sinner , vencedor en Montecarlo, se llevará la cantidad máxima que reparte el torneo por los 532.190 euros que percibirá Alcaraz.