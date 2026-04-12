Tenis
¿Cuánto dinero gana Sinner como campeón del Masters 1000 de Montecarlo 2026?
Esta es la cifra que se embolsa Jannik Sinner después de imponerse ante Carlos Alcaraz en la gran final
Jannik Sinner es el nuevo campeón del Masters 1000 de Montecarlo. Después de una nueva final histórica contra Carlos Alcaraz, el italiano consigue superar al murciano y se corona en el torneo monegasco. Recupera, además, su posición como número uno del mundo, que será suya a partir de este mismo lunes.
En Montecarlo, el tenista italiano recordó por enésima vez que solamente su raqueta es capaz de imponerse al dominio de Alcaraz. Desplegó su mejor tenis para hacer frente a las embestidas del murciano, que sucumbió sin remedio ante el poderío del transalpino. Después de las dos decepciones en Indian Wells y Miami, Carlos no consigue cambiar la dinámica de estas últimas semanas y pierde en la final de Montecarlo tras ganar el Open de Australia de este enero.
Más allá de la importancia de conquistar un nuevo título y de los puntos obtenidos en la carrera por el número 1 del ranking ATP, la consecución del Masters 1000 de Montecarlo también se traduce en un importante botín económico para el murciano.
¿Cuánto dinero reparte el Masters 1000 de Montecarlo 2026?
- Campeón: €974.370
- Finalista: €532.120
- Semifinales: €290.960
- Cuartos de final: €158.700
- Octavos de final: €84.890
- Segunda ronda: €45.520
- Primera ronda: €25.220
El Masters 1000 de Montecarlo reparte una generosa bolsa de premios esta edición. Más allá de las cifras que se distribuyen en función de los resultados, la porción más generosa del pastel corresponde al ganador del torneo, que se embolsa 974.370 euros por méritos deportivos. En el caso particular de Sinner , vencedor en Montecarlo, se llevará la cantidad máxima que reparte el torneo por los 532.190 euros que percibirá Alcaraz.
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