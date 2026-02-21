Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia Basket - Real MadridCuadro Copa del Rey BaloncestoDónde ver Copa Rey BaloncestoOsasuna - Real MadridGranada - BarcelonaAlcaraz - Fils final ATP DohaDinero Alcaraz DohaAlineación Real Madrid hoyDónde ver Osasuna - Real MadridDónde ver Granada - BarcelonaBota de OroSkimo JJOOMedallas España JJ.OO InviernoFernando AlonsoAjay TavaresBarcelona - UCAM MurciaAlpinismoBaldeClasificación Volta AlgarveEtapa 6 UAE Tour 2026Antonio LobatoUEFA Multa BarçaBarcelona - BaskoniaHorario AlcarazJeséLuis EnriqueEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouTest MotoGPAlcaraz DohaBarcelona - Levante horarioBarcelona - Levante alineacionesOsasuna - Real Madrid horarioOsasuna - Real Madrid alineacionesClasificación LaLigaCuadro Europa League ConferenceClasificación UAE TourMaldiniGonzalo Miró
instagramlinkedin

TENIS

¿Cuánto dinero gana Alcaraz como campeón del ATP 500 de Doha 2026?

Esta es la cifra que se embolsa Carlos Alcaraz después de imponerse ante Arthur Fils en la gran final

Alcaraz se embolsa un pastizal por su victoria en el ATP 500 de Doha

Alcaraz se embolsa un pastizal por su victoria en el ATP 500 de Doha / Europa Press

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Carlos Alcaraz es el nuevo campeón del ATP 500 de Doha. El número 1 del mundo se redime de su eliminación en cuartos de final de la edición anterior con una victoria inapelable que, además, le permite distanciarse aún más de un Jannik Sinner que se fue eliminado antes de lo esperado.

La conquista del ATP 500 de Doha supone el segundo título de la temporada para Alcaraz de los dos que ha disputado. El de El Palmar está protagonizando un inicio de año inmejorable, en el que tachó uno de los objetivos prioritarios de su carrera al conquistar el Open de Australia.

Más allá de la importancia de conquistar un nuevo título y de los puntos obtenidos en la carrera por el número 1 del ranking ATP, la consecución del ATP 500 de Doha también se traduce en un importante botín económico para el murciano.

Alcaraz se embolsa un importante botín económico por su victoria en el ATP 500 de Doha

Alcaraz se embolsa un importante botín económico por su victoria en el ATP 500 de Doha / Europa Press

¿Cuánto dinero reparte el ATP 500 de Doha 2026?

  • Campeón: $529,945
  • Finalista: $285,095
  • Semifinales: $151,935
  • Cuartos de final: $77,625
  • Segunda ronda: $41,435
  • Primera ronda: $22,095

El torneo catarí cuenta con una generosa bolsa de premios para tratarse de una competición de categoría 500. La organización reparte 2.833.335 dólares entre todas sus categorías, además de un 'appearance fee' de cerca de 1,4 millones que se utilizó para captar tanto a Alcaraz como a Sinner.

Noticias relacionadas y más

Más allá de la descomunal cifra reservada para los dos mejores tenistas del circuito, la porción más generosa del pastel corresponde al ganador del torneo, que se embolsa 529.945 dólares por méritos deportivos. En el caso particular de Alcaraz, la cifra final asciende hasta cerca de los 2 millones de dólares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL