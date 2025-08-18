¿Cuánto dinero gana Alcaraz como campeón del Masters 1000 de Cincinnati 2025?

Carlos Alcaraz es el nuevo campeón del Masters 1000 de Cincinnati. El número 2 del mundo se apunta la primera victoria de su carrera en Ohio después de que Jannik Sinner, su gran rival y vigente campeón, se viese obligado a abandonar durante el primer set.

La conquista del Masters de Cincinnati supone el sexto título de la temporada para Alcaraz, el segundo en pista dura. El de El Palmar empezó el año con más dudas que certezas, pero ha conseguido espantar fantasmas a base de victorias, llevándose los trofeos de Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen's.

Más allá de la importancia de vencer al número 1 del mundo a las puertas del US Open y los puntos obtenidos en el ranking ATP, la consecución del Masters de Cincinnati también se traduce en un importante botín económico para el murciano.

El torneo estadounidense, uno de los de mayor categoría en el circuito profesional, cuenta con una bolsa de premios a la altura de su estatus. La organización reparte 9.193.540 entre todas sus categorías, lo que supone un aumento del 35,29% respecto a la edición anterior.

La porción más generosa del pastel, como no puede ser de otro modo, corresponde al ganador. La victoria en la gran final se traduce en un botín de 1.240.380 dólares para Alcaraz, mientras que Sinner obtiene 579.890 por su condición de finalista.

¿Cuánto dinero reparte el Masters 1000 de Cincinnati 2025?

Campeón: $1,124,380

Finalista: $597,890

Semifinales: $332,160

Cuartos de final: $189,075

Cuarta ronda: $103,225

Tercera ronda: $60,400

Segunda ronda: $35,260

Primera ronda: $23,760

Cabe destacar que el Masters 1000 de Cincinnati reparte los premios de igual manera equitativa tanto en categoría masculina como en femenina, por lo que la ganadora de la final entre Iga Swiatek y Jasmine Paolini se embolsará la misma recompensa económica que Alcaraz.