El dilema de Ruud, rival de Munar: ¿el nacimiento de su hija o el Open de Australia?

El próximo rival de Jaume Munar, Casper Ruud, está todo el día pendiente del teléfono por si recibe una llamada de su esposa. El nacimiento de su primera hija es inminente, mientras él superó la primera ronda del Open de Australia, venciendo al italiano Mattia Belluci por la vía rápida. Ante el dilema, ¿qué elegirá Casper? ¿Finalizar su andadura en Australia o viajar a casa?

El tenista noruego quiso matizar la fecha en la que está previsto que nazca su hija. "Debería nacer hacia el final del torneo, pero realmente puede pasar en cualquier momento", aseguró. Su mujer, Maria, le dio permiso para jugar el Open de Australia, un torneo importante para volver a ensalzar su carrera, que en los últimos tiempos ha ido en caída libre.

"Es una situación interesante. Tengo que agradecerle a Maria por dejarme venir, en primer lugar. Sé que está en casa descansando, preparándose, y, salvo cuando juego, mi teléfono está encendido a todas horas, por si acaso. Si me llama y se pone de parto, probablemente no estaré aquí al día siguiente. Pero así es esto, la vida es más que tenis. Pero estaré aquí todo lo que pueda y todo lo que me deje Maria", zanjó Ruud.

Por tanto, Casper lo tiene claro: en caso de que su mujer se ponga de parto, él abandonará Australia para estar a su lado y vivir en primera persona el nacimiento de su primera hija. Una decisión totalmente lógica, pero que no sucede en todos los deportes, con muchos futbolistas, por ejemplo, perdiéndose eventos de este calibre para disputar partidos con sus equipos o viajar lejos.

Precisamente, Jaume Munar será el próximo rival de Casper Ruud. La organización del Open de Australia tampoco se lo ha puesto lo más fácil posible, ya que han colocado el partido en el turno de noche (de mañana aquí en España), Es decir, han alargado al máximo la segunda ronda del noruego, aumentando las posibilidades de que tenga que abandonar antes.

¿Se beneficiará Munar?

En caso de que se marchara a casa, Munar accedería directamente a tercera ronda sin tener ni siquiera que saltar a pista. Una oferta suculenta para el balear, que aun así estará preparando al máximo un duelo que, muy probablemente, se jugará. Ambos se han visto las caras hasta en seis ocasiones, con cinco victorias para el noruego y una para el español.

La realidad es que Ruud se vería en cuartos de final, muy probablemente, con Jannik Sinner en caso de llegar. Un duelo que se disputaría a mediados de la próxima semana y que sería un reto muy difícil para el noruego. Es decir, que poder jugar hasta octavos de final ya sería suficiente para el ranking. Veremos si esta situación no despista a Casper y puede aprovecharlo Munar.