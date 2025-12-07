Dos días de locura para Alcaraz: Tiafoe y después Fonseca

El mes de diciembre no es precisamente de descanso para Carlos Alcaraz. Aunque no rinda a nivel competitivo, el español jugará dos exhibiciones en Estados Unidos, empezando por la noche de este domingo. Unos encuentros que ya había pactado hace varios meses y que le ayudarán a volver a coger ritmo antes de empezar la pretemporada en una semana.

Charly se enfrentará en el primer partido al local Frances Tiafoe, jugador con el que tiene una gran relación, en el Prudential Center de Newark (Nueva Jersey). El duelo se podrá seguir en España a partir de las 23:30 horas, un horario más adaptado al espectáculo estadounidense. El número uno del mundo siempre es muy aclamado en América y todavía más tras su victoria en el US Open.

El evento, de nombre 'A Racket at the Rock', también incluirá un partido de dobles del que formará parte Alcaraz. El español, junto a la estadounidense Jessica Pegula, se enfrentará a su rival en el duelo individual (Frances Tiafoe) y a Amanda Anisimova. Rodeado de estadounidenses tanto en el público como en la pista, Charly mostrará su magia por penúltima vez en 2025.

Alcaraz y Tiafoe se medirán en Nueva Jersey / TWITTER

Y es que la exhibición no quedará ahí. En menos de 24 horas, Alcaraz estará en Miami para jugar su segundo partido contra una de las mayores promesas del tenis mundial: Joao Fonseca. El brasileño, de 19 años, ocupa actualmente el número 24 del ranking, y tiene como objetivo asaltar el 'top ten' el próximo año. Será la primera vez que ambos tenistas se enfrenten en pista.

El español no tendrá problemas para adaptarse al horario estadounidense, ya que se lleva más de una semana en Florida de vacaciones con amigos. De hecho, se dejó ver en un partido del Inter Miami y corrieron por redes sociales varias fotos y vídeos del tenista junto a Leo Messi, con el que guarda una buena relación. Incluso ha entrenado estos últimos días para estar listo para las exhibiciones.

Cuando se hicieron oficiales estos partidos de exhibición, estaba más que caliente el conflicto entre jugadores y ATP acerca de la dureza del calendario. Uno de los que se quejó públicamente fue Carlos Alcaraz, al que se le acusó de hipócrita cuando él mismo se colocaba más partidos durante el año al jugar amistosos o torneos de exhibición. El español respondió a estas críticas.

"Una exhibición es solo un día"

"Es normal que la gente piense de esa manera y no entiendan por qué nos quejamos del calendario y luego organizamos los partidos de exhibición. Pero para mí, la mayor diferencia es que en un torneo hay que mantener la concentración, y es exigente tanto física como mentalmente. Una exhibición es solo un día. Solo hay que mantener la concentración, calentar y entrenar poco y solo para un partido".

Tras los amistosos, Alcaraz iniciará la pretemporada el día 13, con el foco puesto en el Open de Australia. El español jamás ha ganado el primer Grand Slam del año. De hecho, ni siquiera ha llegado a las semifinales. Los duelos ante Tiafoe y Fonseca serán perfectos para cerrar una temporada de ensueño, en la que ha acabado como número uno del mundo y con la sensación de poder ser el mejor en todas las superficies.