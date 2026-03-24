El diagnóstico de Álex Corretja sobre el problema de Alcaraz: "Ganar mucho es espectacular, pero también satura"

Carlos Alcaraz se despidió más pronto de lo esperado del torneo de Miami. Totalmente agotado físicamente y desquiciado, lanzó una frase hacia su equipo que ha llamado mucho la atención en los días posteriores. "¡No puedo más! ¡Quiero irme a casa!". Un grito que refleja todo lo vivido en los primeros meses del año y la necesidad de un descanso para el número uno del mundo.

Álex Corretja, en los micrófonos de 'Eurosport', valoró el momento del talento murciano e intentó entender por qué reaccionó así ante la derrota. "Creo que es también normal que en un momento dado esté algo fatigado y que diga algún comentario de estar cansado, o que no puede más o que se quiere ir a casa", reconoció el extenista y comentarista español.

Alcaraz sigue cediendo terreno en la carrera por el número 1 del ranking ATP / EFE

Es importante remarcar que Alcaraz prácticamente no ha tenido descanso desde el mes de diciembre, cuando se anunció la marcha de Juan Carlos Ferrero del equipo. Desde entonces, realizó una potente pretemporada para llegar a punto para el Open de Australia, luego una semana de 'relax' antes de Doha, para afrontar finalmente los torneos de Indian Wells y Miami.

"El año es espectacular. Eh... cero agobios. Has dado el 100%. Tómate unos días de descanso. Valoremos bien si estamos recuperados para llegar en condiciones a Montecarlo. Si no es así, seguiremos y empezaremos en Barcelona, ¿cuál es el problema? Tú has de decidir dónde juegas, por qué juegas y para qué juegas", comentó Corretja, lanzando un mensaje al murciano.

Carlos Alcaraz, campeón en Montecarlo 2025 / EFE

"Yo le diría que esté súper tranquilo, que no afecta nada; que los rivales demuestran que el circuito es tan tan difícil y tan exigente, que lo que estaba haciendo hasta ahora era complicadísimo, porque todos los partidos son muy muy complejos y él estaba ganando todos. Llevaba 16-0 hasta hace un par de semanas. ¿Cuál es el agobio ahora? Ninguno. Absolutamente ninguno. Pienso que la temporada de tierra no va a ser buena, va a ser buenísima otra vez", concluyó.

El próximo torneo de Carlos Alcaraz será el Masters 1000 de Montecarlo o el ATP 500 de Barcelona. Él deberá decidir si viajar a Mónaco para defender título e intentar evitar que Sinner le arrebate el número uno del mundo. Sea como sea, el murciano regresará a la tierra batida que tantas alegrías le ha dado, con el objetivo a medio plazo de volver a levantar el título de Roland Garros.