¿Día o noche? La decisión que puede decantar el Alcaraz - Djokovic

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic volverán a verse las caras este viernes en Nueva York en busca del billete para la gran final del US Open. Será el noveno duelo entre ambos, con muchas cuentas pendientes por saldar y un objetivo único.

Después de cuajar un camino impecable por parte de ambos tenistas, llegan a la cita con ganas de volver a medirse ocho meses después de lo que hicieran en Australia, en unos cuartos de final que acabaron con la victoria de 'Nole'.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, en su último partido en el Open de Australia / Agencias

Una derrota dolorosa para Alcaraz, aunque no tanto como la penúltima, la de la final de los Juegos Olímpicos. Dos de dos para Djokovic en los últimos enfrentamientos, aunque Alcaraz ya avisó que tiene muchas ganas de redimirse de ello.

Será la primera vez que se midan en el US Open, el único Grand Slam en el que todavía no se habían visto las caras. Nueva York completará el particular Grand Slam entre ambos, con una decisión que puede cambiar por completo el devenir del partido.

DÍA O NOCHE

La organización del torneo americano informó antes del torneo que las semifinales se jugarían a las 15:00 hora local (20 h en España) y a las 19:00 hora local (1:00h en España). Sesión de día y sesión de tarde. Dos posibles horarios y dos preferencias muy distintas entre los jugadores.

No hay duda que para el serbio la preferencia será seguir jugando en el turno de tarde. Ha jugado sus últimos tres partidos en ella y no hay duda que se mueve como pez en el agua en ella aprovechando la pesadez de la pelota y la humedad para imponer su juego.

Por el contrario, Alcaraz viene jugando sus últimos partidos en horario matinal y ya es sabido que los turnos de noche no son de su especial agrado. Más aún ante Djokovic, que acostumbra a llevar los partidos a varias horas de juego.

A juzgar por el orden de juego en los cuartos de final, la lógica impondría que debería jugarse en el primer turno, aunque siendo el partido estrella, la organización podría plantearse hacerlo al revés.

CON EL PRECEDENTE DE AUSTRALIA

Sobre ello habló precisamente Juan Carlos Ferrero en su atención a los medios españoles, donde explicó que creen que el partido puede jugarse en el primer turno. "Creemos que se puede jugar a las tres un poco por el horario de Sinner, que va a acabar muy tarde su partido de cuartos de final. Esas condiciones a nosotros nos irían bastante mejor" aseguró el entrenador de Carlitos, que recordó que en Australia el turno de noche beneficio a Djokovic.

"A Novak le beneficia la noche por jugar mucho más plano que nosotros. La bola no coge tanta altura, el bote es menos vivo, y todo eso creo que le favorece un poco más a él" explicó Ferrero.

Día o noche. Esta es la gran cuestión que deberá decidir la organización del torneo. Sea como sea, la diversión está asegurada.