El día que David Ferrer descubrió a Alcaraz: "Con 14 años me dejó ganar"

Carlos Alcaraz volvió a romper todos los récords de precocidad posibles en el mundo del tenis conquistando el career Grand Slam como nunca nadie lo había hecho antes. Con apenas 22 años el murciano ya ha sabido vencer en cada uno de los cuatro grandes territorios del tenis mundial, alzándose con siete títulos en total.

No hay duda que el tenista español es un prodigio que nunca antes ha habido en toda la historia. Algo que muchos ya se esperaban cuando aún era todavía un crío.

Así lo explicó el propio David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis, en el podcast 'Mano a Mano' de la Cadena SER, donde desveló que su primera toma de contacto con Carlitos fue con tan solo 14 años.

"Cuando yo estaba Top-10, Juan Carlos (Ferrero) me llamó y me dijo que tenía un niño de Murcia nuevo que era muy bueno y que lo traía a Jávea para entrenar conmigo" relató Ferrer.

"Me acuerdo que le apretaba calentando y ya me explotó la cabeza al verle como me las devolvía todas. Era com Rafa de pequeño. Jugamos un 'super tie break' y le gané 10-8 pero yo creo se dejó porque estuvo a punto de ganarme" explicó.

UN CLON DE NADAL

A raíz de la anécdota, Ferrer no dudó en comparar a Alcaraz y Nadal. "Es como Rafa pero con diferente cultura. No solo como tenista sino también como persona. Un chico muy normal y muy natural" apuntó sobre los dos grandes tenistas españoles.

También explicó su parecer sobre el documental de Netflix, del que pronunció una opinión muy clara. "Había que vender algo, pero no es ni mucho menos así. Carlos es un profesional como la copa de un pino" aseguró Ferrer sobre el trabajo y el día a día de Alcaraz.

"No es ni mucho menos un jugador al que le guste la noche" sentenció.