Día clave para confirmar el regreso de Alcaraz

El regreso de Carlos Alcaraz a las pistas parece ya cuestión de días. Tras lesionarse el pasado mes de abril en el Barcelona Open, el tenista murciano empieza a ver la luz al final del túnel casi cien días después, con el objetivo y la ilusión de reaparecer en el Masters 1000 de Cincinnati, que se disputará del 13 al 23 de agosto.

Para ello, Alcaraz afronta una semana clave para poder determinar al 100% si podrá cumplir con los plazos deseados, empezando por este mismo martes, día en el que debe empezar a subir la intensidad para poder determinar el estado exacto de su muñeca.

De superar estos días a máxima intensidad, la posibilidad de volver a ver Carlitos en pista en apenas unas semanas sería prácticamente una confirmación de ello, siendo este el último plazo esperado de una recuperación que supera ya los tres meses de duración.

Alcaraz en Cincinnati en 2026 / ATP

El tenista de El Palmar ha estado estos días en Estados Unidos para presenciar la final del Mundial, en la que fue gran protagonista al ser el elegido junto a la actriz surcoreana Jung Ho-yeon para sacar el trofeo al campo en la gran final.

Tras unos días en tierras americanas, el actual número tres del mundo ya está en casa para afrontar esta última fase de recuperación, centrando todos los esfuerzos para poder estar en Cincinnati y preparar así de la mejor manera posible el US Open. En ambos torneos, Alcaraz defiende el máximo de puntos posibles (3.000 en total) después de alzarse el pasado año con los títulos en ambos torneos.

La prioridad en su regreso no es ni mucho menos pensar en títulos ni puntos, pero tampoco despistarse de ello. Desde su lesión, el tenista murciano ha pasado de estar luchando codo con codo con Jannik Sinner por el primer puesto del ranking a alejarse a más de 5.000 puntos, perdiendo también con ello el segundo escalón del podio tras el buen papel de Zverev durante estos meses.

MUCHAS ESPERANZAS

Pese a los muchos días que sumaran desde su lesión hasta su vuelta, las voces más expertas en el mundo del tenis no dudan en confiar que su regreso será igual o todavía más exitoso que lo que estaba siendo antes.

Carlos Alcaraz, entrenando en la pista de cemento bajo techo de su academia de El Palmar esta semana / Instagram

Entre ellos, Rick Macci, que fue entrenador de Serena Williams, Venus Williams o Andy Roddick entre otros grandes nombres de la historia del tenis, aseguró que le ve mejor físicamente ahora y que si deja atrás cualquier dolor de muñeca, le espera ver ganar muy pronto de nuevo.

Más allá de tener esperanzas en su regreso, todos coinciden en que sin duda su vuelta será la gran noticia que el mundo espera desde hace tiempo, con varios de los actores principales, liderados por Jannik Sinner, insistiendo en que su regreso es una necesidad que persigue el tenis desde su lesión.