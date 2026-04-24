Todos los detalles sobre la lesión de Alcaraz: "Tiene tocado el cartílago"

El silencio sobre la lesión de Alcarazen Barcelona se ha disipado. Tal como ha confirmado el propio tenista a través de un comunicado oficial, la lesión de muñeca sufrida durante el Barcelona Open le impedirá participar tanto en el Masters 1000 de Roma como en Roland Garros.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí" ha escrito en su Instagram.

Carlos Alcaraz fue el primer premiado al llevarse el Laureus World Sportsman of the Year / EFE

Según apuntaba 'La Verdad' hace unos días, Carlos Alcaraz tiene una afección en el tendón de la muñeca derecha, lo que le ha producido una inflamación y no le permite hacer ningún gesto con normalidad. No se trata ni de una rotura ni de una lesión de gravedad, aunque sí le ha afectado al cartílago. Todo esto le ha obligado a inmovilizar la zona con un aparatoso vendaje.

La inflamación ha impedido que Alcaraz pueda entrenar o probar su muñeca por el momento, lo que le ha llevado a tomar la decisión de ausentarse de los torneos restantes de la temporada de tierra batida. De este modo, el de El Palmar perderá los 1.000 puntos que defendía en Roma y los 2.000 de Roland Garros.

Alcaraz, en su debut en Barcelona / EUROPA PRESS

"Estamos esperando a una prueba que tendremos en estos días y el resultado será crucial para tomar una decisión. Estoy intentando ser positivo y tener paciencia", comentó Alcaraz en los Premios Laureus. Después de ser galardonado como 'Mejor Deportista del Año' y hacer una visita por el Mutua Madrid Open, el murciano regresará a casa para centrarse totalmente en su recuperación.

Diez días sin saltar a pista

Alcaraz trabaja día a día con su fisioterapeuta, tal como hizo antes de bajarse del torneo de Barcelona, para no perder ni movilidad ni musculatura en la muñeca. Una zona delicada que debe tratarse con delicadeza. De hecho, durante las dos próximas semanas llevará a cabo una medicación específica. Confirmada su ausencia en Roland Garros, resulta complicado realizar pronósticos sobre la fecha de su regreso.

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Como mínimo, Alcaraz no entrenará en los próximos diez días, esperando a que baje la inflamación y que todo el tratamiento haga efecto. Como bien confirmó el tenista, no quiere acortar plazos ni asumir riesgos, pensando más en el largo plazo y su futuro como deportista.