El detallazo de Sinner con Jódar tras el partido

Jannik Sinner se vio obligado a desplegar su mejor nivel para doblegar a Rafa Jódar en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid. El joven madrileño de 19 años le compitió de tú a tú, sin miedo a nada, y dejó una imagen que desata la ilusión en el tenis español.

Tal fue el nivel de Jódar, que el propio Sinner tuvo un gran gesto con él tras el partido. “What a player”, escribió en la tradicional firma a cámara el italiano. Sin duda, un detalle que demuestra lo que sintió el número uno en pista.

En declaraciones sobre la pista Manolo Santana, Sinner también dejó elogios a Jódar. “Me llevó al límite. Es un jugador increíble. Intenté estar lo más preparado posible para la próxima vez. Ojalá volvamos a jugar. Estoy increíblemente feliz. Ha sido un partido de alta calidad. Tuve un poco de suerte en el segundo set, pero también un poco de experiencia. Estoy contento con el partido de hoy y obviamente muy feliz de estar en las semifinales aquí por primera vez. Significa mucho para mí. Veremos cómo va”, explicó el italiano, orgulloso de su nuevo logro conseguido.

Más allá de Jódar, el de San Cándido habló también de su nuevo récord. Con el triunfo ante el español, el italiano ya sabe lo que es tener presencia en todas las semifinales de los torneos Masters 1000, a la espera de conseguir también lo mismo en la final.

“Llegar a semifinales en cada torneo es duro. Intento mejorar en cada superficie. Cada condición aquí es bastante única. Pero mira, estoy feliz. Ahora veremos qué viene”, explicó al respecto.

21 Y SUMANDO

Con la victoria ante Jódar, son ya 21 consecutivas. Desde el inicio de su camino en Indian Wells y pasando por los títulos de Miami y Montecarlo, el italiano no sabe lo que es no ganar un partido desde hace ya casi tres meses. En torneos Masters 1000, solo Djokovic en 2015 con 25 y en 2011 con 31 ha sido capaz de superar el registro que está consiguiendo el italiano.

En las 'semis' se las verá con Fils o Lehecka, emulando a Zverev, Murray, Federer, Djokovic y Nadal como los únicos capaces de jugar todas las semifinales en los torneos Masters 1000.