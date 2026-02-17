Destanee Aiava, la tenista que se retira acusando al tenis de ser un deporte racista, misógino y homófobo: "Que os jodan"

Movimiento importante en el tenis femenino. La tenista Destanee Aiava anuncia una retirada prematura a causa de los discursos de odio que ha recibido a lo largo de su carrera. La tenista australiana, que llegó a alcanzar el puesto 147 en el ránking individual, ha anunciado que se retirará a final de temporada por su descontento con el tenis, haciendo una clara denuncia a los mensajes que muchos deportistas reciben y deben soportar.

Aiava anunció la noticia a través de un comunicado en su cuenta de Instagram: "Mi vida entera fue el tenis. Me dio muchas cosas por las que solo puedo estar agradecida. Los lugares que he visitado y que la gente solo sueña con visitar. Algunos de mis mejores amigos. Una plataforma para compartir mi historia. Incluso la época en que no tenía ni un solo dólar porque lo había gastado todo intentando triunfar. Pero también me quitó cosas: mi relación con mi cuerpo. Mi salud, familia y autoestima", explica.

La australiana se dirigió a parte del tenis: "Quiero mandarles un enorme ‘que se jodan’ a todos los miembros de la comunidad del tenis que alguna vez me han hecho sentir menos. Que se jodan todos los apostadores que me han enviado amenazas de odio o de muerte. Que se jodan a quienes se esconden tras las pantallas de las redes sociales, comentando sobre mi cuerpo, mi carrera o lo que sea que les dé la gana. Y que se joda un deporte que se esconde tras supuestos valores de clase y caballerosidad. Detrás de los trajes blancos y las tradiciones se esconde una cultura racista, misógina, homófoba y hostil hacia cualquiera que no encaje en su molde", explica.

"El tenis era mi novio tóxico"

La tenista se sincera sobre los motivos que le han provocado no abandonar el tenis hasta este momento, explicando que este deporte era como un 'novio tóxico': "A veces seguía jugando porque sentía que se lo debía no solo a mí misma, sino a todos los que me habían ayudado a lo largo de mi carrera, para intentar volver a donde (en el papel) pertenecía. Otras veces seguía porque tenía demasiado miedo de empezar de nuevo. O estaba aburrida. Tampoco sabía quién era fuera del tenis ni cuál era mi verdadera pasión. Estaba constantemente buscando aquello que me diera paz en lugar de dolor. En otras palabras, el tenis era mi novio tóxico", sentencia.

"Tengo miedo"

«Solo tenía 17 años, estaba desprevenida y era peligrosamente ingenua ante las consecuencias de confiar en la gente equivocada. La trayectoria de mi carrera nunca volvió a ser la misma después de eso. Ahora tengo 25 años, cumplo 26 este año y me siento muy por detrás de las demás, como si estuviera empezando de cero. También tengo miedo. Pero eso es mejor que vivir una vida desorientada o estar rodeada de constantes comparaciones y perder con ellas", concluye.

Con tan solo 25 años, Aiava pone punto y final a su carrera. Una decisión valiente que deberá hacer reflexionar no solo a la comunidad del tenis, sino también a la del deporte en general.