Todos se desesperan con Sinner

Jannik Sinner volvió a desquiciar a un rival. Una tendencia habitual, sobre todo en las condiciones indoor. El italiano ha ganado los 28 últimos partidos sobre esta superficie, perdiendo solo tres sets en los 59 que ha disputado. Es el rey del indoor y lo demuestra en cada partido. Como el de este miércoles, en el que fue capaz de volver 'loco' a Alexander Zverev en pista.

En un partido más igualado de lo que pueda reflejar el marcador, el italiano venció en dos sets al alemán, que no pudo convertir ninguna de las siete bolas de rotura de las que dispuso. Con 0-40 en contra, Sinner sacó su versión más sólida y ganó los cinco siguientes puntos, para llevarse otro juego más e ir minando la moral de su rival. 'Sascha' no se lo podía creer.

Tal fue la desesperación, que en la sexta bola de break salvada por Sinner, Zverev dejó una de las imágenes de la temporada. Se llevó la raqueta a la boca y la sostuvo con ella, mientras abría los brazos para mostrar su frustración. Y es que el germano jugó un gran partido, tuvo más oportunidades de romper el saque a Sinner que al revés, y fue más efectivo con el primer saque (83% de acierto).

Una imagen que también llama la atención por quién lo hace. Y es que Zverev es el número tres del mundo, siendo el mayor exponente del tenis mundial para hacer frente al 'duopolio' de Alcaraz y Sinner. Aun así, no puede ocultar su desesperación al jugar contra Sinner. Verse competir de tú a tú contra (prácticamente) una máquina perfecta, para luego perder en dos sets no es fácil de gestionar.

"Creo que ha sido una gran batalla de fondo de pista, me pareció un partido de alto nivel y no siento que el marcador refleja lo que ha sucedido. Podría haber sido un partido muchísimo más igualado, pero él tuvo dos oportunidades de romperme el saque y las aprovechó ambas, mientras que no pude hacerlo en las siete de las que dispuse. En eso consiste ser el número 1 del mundo", comentó Zverev después del encuentro.

Jannik Sinner, celebrando la victoria ante Zverev / ALESSANDRO DI MARCO

"Es evidente lo bien que se mueve por la pista y cómo manda desde el fondo con la derecha y el revés, pero su saque ha mejorado de forma impresionante. En las siete bolas de break que tuve, metió siete primeros saques y solo pude restar en una ocasión; me volvió un golpe ganador luego. De todas maneras, confío en volver a enfrentarme a él esta semana", finalizó el alemán.

Zverev, si gana este viernes a Auger-Aliassime, estará en las semifinales de las ATP Finals, con la posibilidad de volverse a enfrentar a Jannik Sinner en la final (si el italiano vence su respectiva semifinal). Las declaraciones del germano también involucran a Alcaraz, que en caso de ganar a Musetti sería su rival en dicha ronda. Por tanto, 'Sascha' ve posibilidades de ganar al español.

De hecho, Zverev ganó el año pasado a Alcaraz en las ATP Finals. La situación era diferente, ya que el español no venía en buena dinámica y el alemán todo lo contrario. Sin embargo, queda mucho todavía para eso. Primero, Sascha deberá ganar su tercer partido ante el canadiense y no va a ser nada fácil. De hecho, en el último duelo entre ambos, se llevó la victoria Felix en cuatro mangas.