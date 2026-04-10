La desesperación de Alcaraz que aplacó Samu López

Carlos Alcaraz se enfrentó a un duro oponente en la tercera ronda del Masters 1.000 de Montecarlo. El murciano tuvo que colocarse la capa de número 1 para doblegar al argentino Tomás Martín Etcheverry, vigente campeón del ATP 500 de Río y el mejor de la temporada sobre tierra batida.

Pero además tuvo que enfrentarse a él mismo y poner a prueba toda su capacidad de concentración para superar un pequeño momento de crisis durante el segundo set. Carlitos empezó el duelo con confianza y en 26 minutos de juego ya tenía en el bolsillo el primer set por un claro 6-1.

La dinámica empezó a cambiar en la segunda manga, cuando en el tercer set el argentino consiguió su primer break a fuerza de empeño. Alcaraz tuvo la oportunidad de hacer colocar el 4-4 en el marcador, pero no la aprovechó y como él mismo afirmó en la rueda de prensa posterior, en este tipo de partidos, si no aprovechas tus oportunidades, lo acabas pagando.

La situación, de arrollar en el primer set a sufrir en el segundo yendo a remolque, sacó del partido a Alcaraz, que empezaba a mostrar ese gesto preocupado, el que aparece cuando no sabe cómo reconducir el partido.

"Ponte cabezón, vamos. Atento, lo intentamos, pista pequeña", le decía desde su palco su entrenador, Samu López. "En el tenis se falla. Queriendo cada punto. Que te vea, que te vea, vamos ahí, carácter, mano fuerte. Hazme caso", insistía.

Ni los ánimos constantes, ni las instrucciones servían de nada a Alcaraz. “Es muy difícil confiar cuando no tengo feeling con la bola ahora”, se quejaba a su cuerpo técnico en una de las pocas interacciones del murciano.

Necesitaba hacer un reset. Recuperar el ritmo del inicio, poner punto final a esa manga y empezar de nuevo. No iba a ser fácil porque del otro lado estaba un Tomás Martín Etcheverry crecido que confiaba en sus opciones.

Elogios para el rival

La batalla y la tercera manga fueron tarea complicada pero Alcaraz acabó por imponer su ranking y tras más de dos horas de encuentro acabó firmando billete a cuartos. "Tommy, muy buen partido. Qué grande eres", le decía a su rival en un gesto deportivo del murciano.

Era el primer duelo directo entre ellos pero ambos se habían visto las caras hace mucho, en 2020, en un Challenger en Trieste. Desde entonces ha llovido mucho pero Carlitos no olvida sus inicios y en sus palabras posteriores recordó aquel encuentro, celebrando "ver hasta dónde estamos llegando". "Es increíble lo que está haciendo y siento una gran admiración por él", afirmó a pie de pista.

Etcheverry, durante el partido / SEBASTIEN NOGIER / EFE

"Es un rival muy difícil de ganar y especialmente en tierra batida, porque es un gran luchador. Tengo mucho respeto por todo lo que lleva haciendo en los torneos y en el circuito, es impresionante. Nos vimos por primera vez en un challenger, en 2020, y ahora en la central de Montecarlo", recordó.

Con su victoria, Alcaraz aumentó además una estadística negativa de su oponente. Se convirtió en la derrota número 19 del argentino ante un rival del Top-10, por ninguna victoria ante rivales que ocupan esa zona noble del ranking.