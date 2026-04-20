El deseo de Badosa para el Mutua Madrid Open: "Ojalá sea así"

Paula Badosa se sinceró en una entrevista con 'Iberdrola' y valoró su momento en el tenis antes de disputar un torneo muy especial. La catalana está lista y con ganas de afrontar el Mutua Madrid Open, una competición en la que siente el cariño del público y donde quiere recuperar ese nivel que poco a poco va encontrando. Debutará este martes contra la austríaca Julia Grabher.

"Emocionalmente han sido partidos duros. Sinceramente, creo que el nivel está siendo cada vez mejor, pero desgraciadamente tampoco están cayendo de mi parte, por lo que tengo un sabor agridulce en este aspecto. Me gusta ver la parte positiva y es que de cuerpo y lesiones me siento bien", inició la catalana en la entrevista.

Paula Badosa, durante un partido / EUROPA PRESS

"Tener esta continuidad es muy positivo. Hace mucho que no lo sentía. Eso es lo más positivo ahora mismo. El siguiente paso es gestionar mejor los momentos de tensión, los pensamientos. Es muy importante y es lo que me está quedando pendiente para el siguiente paso. Es una cosa que ya he vivido en el pasado y creo que sé encontrar la solución aunque ahora me esté costando Siento que el nivel está ahí. Lo veo en entrenamientos y en momentos de partidos. Lo que me cuesta es ser constante con mi nivel, que es lo que más me identifica. Estuve un tiempo parada y la confianza no es la misma".

"Mis experiencias de salud mental me ayudan a llevar un momento difícil mejor. Nada es para siempre, aunque te pienses que nunca vas a salir de eso. Sé que las cosas no duran para siempre y lo intento llevar lo mejor posible. Yendo al tema de Sara Sorribes, he convivido muchos años con ella y la admiro mucho. Empatizo mucho y es doloroso ver cómo empiezas a jugar a un deporte con ilusión y al final te puede repercutir de esa manera. Me alegro de que haya vuelto a competir y poco a poco seguro que irá encontrando la felicidad en pista", reconoció.

Badosa, en el Mutua Madrid Open 2024 / AP

Sobre el próximo torneo, fue clara. "Para mí significa mucho Madrid. Me gusta mucho estar, participar, jugar. Es un momento difícil para mí y tener ese apoyo del público va a ser importante. Estoy con muchas ganas de poder dar mi mejor versión, ojalá sea así. Por la calle noto muchísimo el aprecio y el cariño y es algo que me emociona y se me hace muy especial. Lo que más disfruto cuando vuelvo a España es la comida, es algo que no encuentro en ningún otro país, además de la cercanía y la energía de la gente. En ningún otro país lo encuentro".

Por último, valoró el momento del tenis español femenino. "Creo que el nivel del tenis español está muy bien. Ahora Bucsa lo está haciendo muy bien, el otro día fue la Billie Jean King Cup y se clasificaron y la verdad que estaba muy contenta por jugadoras que debutaban, y estoy pendiente de las futuras generaciones porque me encanta que nuestro país tenga cada vez deportistas que sean de lo mejor del mundo y es muy importante que vayan saliendo. Muy contenta e ilusionada con el futuro", finalizó.