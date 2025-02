Desconcierto e indignación en el circuito con la sanción de Sinner

Incredulidad, indignación y desconcierto en Doha tras el anuncio del acuerdo entre la Agencia Mundial Antidopaje y Jannik Sinner para la suspensión de tres meses del italiano por su positivo en dopaje el pasado año.

El número uno mundial se ejercitaba esta misma mañana en las pistas del complejo Khalifa Tennis de Doha, donde el torneo ATP 500 debía dar inicio con el sorteo del cuadro final. Un sorteo que se detuvo ante el impacto mundial de la noticia, y en el que dejó de figurar Sinner como principal favorito, abandonando el complejo ya conocedor de su sanción, con vigencia desde el pasado día 9 de febrero.

Jannik Sinner con su equipo / AP

En el centro de prensa, los jugadores iban pasando para atender a los medios, muchos de ellos sin conocer todavía la noticia, como Grigor Dimitrov, al que sorprendió en plena conferencia. Ninguno de los presentes (Draper, Cilic o el mismo Dimitrov) entraron a valorar una noticia muy reciente todavía entonces, como tampoco Alcaraz, que atendió a la prensa horas después. Al contrario que Nick Kyrgios, que ya desde el momento en el que se conoció el positivo por dopaje fue muy duro con la petición de una sanción ejemplar.

Sanción con la que no concuerda en absoluto y por la que manifestó de manera tajante que el tenis está totalmente manchado. Misma respuesta que la de otro ilustre del circuito, Stan Wawrinka, que nada más terminar su partido de primera ronda de 'qualy' quiso mostrar su descontento en redes sociales. "No voy a creer en un deporte limpio nunca más".

Quien falta por mencionarse sobre el asunto es Novak Djokovic, que atenderá este domingo a los medios. El serbio ya mostró su disconformidad por lo sucedido.

" ¿Y QUÉ HACEMOS AHORA"

Los más sorprendidos en el momento de la noticia fueron los periodistas italianos, que atónitos no sabían como valorar la noticia. "Nunca un número uno fue suspendido por dopaje. Queda manchado para siempre" se decían entre ellos, sin llegar a entender como había sucedido todo, sin filtración alguna y con su jugador predilecto entrenando horas antes a escasos metros de ellos.

Intentaron averiguar la opinión del protagonista, pero fueron incapaces de poder saber nada al respecto. "Nos están mintiendo. Me dicen que ha hablado con Berrettini y Berrettini me lo está negando. ¿Qué hacemos ahora aquí? No tiene sentido" suspiraban abatidos.

¿Qué hacemos ahora aquí? No tiene sentido Periodistas italianos

Sin duda, Sinner queda para siempre manchado. Tanto por aceptar ser suspendido, como por la forma en la que lo ha sido. A medida y con total seguridad a su libre elección. Un despropósito del que difícilmente su reputación, al igual que la del tenis, tardara mucho tiempo en recuperarse.