Así descansan los tenistas: Nadal y Zverev juntos, Alcaraz con una chica y Sinner en moto sin carnet

El circuito tenístico se caracteriza por un calendario muy exigente, con poco margen para el descanso. Una vez concluido Wimbledon, los jugadores disfrutan de unos días de desconexión antes de afrontar la siguiente parte de la temporada.

Alexander Zverev, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, tres de las grandes estrellas del circuito, han aprovechado este parón para recargar energías.

Alexander Zverev atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El alemán, gracias a que logró su primer Grand Slam en Roland Garros, se ha mostrado mucho más relajado y confiado sobre la pista.

Aprovechando sus vacaciones, el actual número dos del mundo ha decidido pasar unos días junto a la leyenda del tenis español, Rafael Nadal.

'Sascha' ha elegido Mallorca como su primer destino vacacional tras su gran actuación en el Grand Slam londinense. En sus redes sociales compartió una fotografía junto a varios amigos y Rafa Nadal acompañada del mensaje: "Día de barco con un invitado especial", en referencia al mallorquín.

No es la primera vez que ambos coinciden fuera de las pistas. Hace justo un año, Zverev recurrió a la Rafa Nadal Academy en busca de un cambio tras reconocer que atravesaba un momento complicado tanto a nivel deportivo como personal.

Allí recibió los consejos de Rafa Nadal y de Toni Nadal, quienes le ayudaron a introducir mejoras en su juego. A la vista de los resultados, aquella visita parece haber dado sus frutos.

'Carlitos' muy bien acompañado en su yate

El alemán no es el único que está disfrutando de unas vacaciones en alta mar. Carlos Alcaraz también ha sido fotografiado a bordo de su yate junto a una joven rubia con la que se le ve bastante cómplice. Las imágenes, que se han producido mientras navegan por la Costa Amalfitana, ocupan la portada de la revista Semana.

Mientras tanto, el tenista murciano aprovecha estos días para recargar energías antes de retomar la competición. El mundo del tenis espera con gran expectación su regreso a las pistas, tras una temporada marcada por la lesión de muñeca que sufrió el pasado mes de abril en Barcelona.

El propio Alcaraz ha compartido varios vídeos de sus entrenamientos en sus redes sociales, para mostrar su evolución favorable.

¿Sinner conduciendo sin carnet?

No hay dos sin tres. Jannik Sinner, reciente campeón de Wimbledon, también ha sido visto disfrutando de su tiempo libre en la playa con su pareja. Lo raro es que el italiano ha sido fotografiado en numerosas ocasiones recorriendo las calles de Mónaco junto a su novia, Laila Hasanovic, en una Vespa roja.

Un hecho que habría pasado completamente desapercibida de no ser por una curiosa confesión del propio número uno del mundo durante la tradicional Cena de Campeones de Wimbledon hace apenas un par de días.

Sinner reveló entre risas que había suspendido hasta cuatro veces el examen para obtener el carnet de moto, la última de ellas apenas unos días antes del inicio del torneo londinense.

Unos días de descanso para los mejores del tenis antes de volver al trabajo con más ganas.