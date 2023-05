¡Descalificado por romper la raqueta en la silla del árbitro!

El sueco Mikael Ymer fue descalificado antes de terminar el primer set de su encuentro con el francés Arthur Fils El tenista escandinavo había protestado previamente una bola que consideró fuera y solicitó que el árbitro bajara a ver la marca

El sueco Mikael Ymer fue descalificado antes de terminar el primer set de su encuentro con el francés Arthur Fils, de los octavos de final del torneo de Lyon, por romper violentamente su raqueta contra la silla del juez, el portugués Rogerio Santos.

El tenista escandinavo había protestado previamente una bola que consideró fuera y solicitó que el árbitro bajara a ver la marca. Rogerio Santos rechazó la solicitud y el encuentro continuó. Ymer perdió el juego y su saque y en el intercambio se detuvo ante el juez y empezó a golpear con fuerza la silla, rota en uno de sus laterales.

What a dramatic ending to a fascinating contest...



Ymer is disqualified vs Fils in Lyon 🇫🇷#OpenParc @OpenParcARA pic.twitter.com/N7E2a1pS6E