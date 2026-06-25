Desastre español en la previa de Wimbledon

Wimbledon centra todas las miradas del mundo del tenis, con el inicio del cuadro final a la vuelta de la esquina. Un torneo que seguirá contando con la sensible baja de Carlos Alcaraz, dejando al máximo referente del tenis español sin poder abanderar a La Armada sobre la hierba londinense.

Al igual que en Roland Garros, tanto Alejandro Davidovich como Rafa Jódar serán los máximos exponentes en el cuadro masculino, que al igual que en el femenino no contará con ningún otro jugador puesto que todos los españoles compitiendo en la fase previa han acabado sin poder conseguir el premio de la clasificación.

Ni Pablo Llamas, ni Moro Cañas, ni tampoco Marina Bassols pudieron conseguir en la tercera ronda la victoria final, dejando al tenis español sin ninguna alegría en la previa.

Seis hombres y cinco mujeres partieron desde la primera ronda de una fase previa que ha acabado siendo demoledora para el tenis español, que espera ahora ver si alguno de los tres que han llegado hasta la tercera ronda puede entrar aprovechando alguna baja de última hora.

Sin ninguno de ellos con el billete conseguido, el tenis español tendrá en Wimbledon a siete hombres y cuatro mujeres en los respectivos cuadros de individuales.

Jódar en el All England Club / Instagram

Además de Davidovich y Jódar, también estarán Jaume Munar, Martín Landaluce, Dani Mérida, Pablo Carreño y Roberto Bautista-Agut, así como Jessica Bouzas, Sara Sorribes, Oksana Selekhmeteva y Paula Badasa en el femenino.

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La gran noticia sin duda es la vuelta de Paula Badosa a un cuadro final de Grand Slam tras perderse Roland Garros, donde tenía que pasar por la fase previa por su bajo ranking actual. La española decidió no competir en París para cuidar su físico y afrontar una gira de hierba que de momento ha tenido sus frutos en el torneo de Berlín, donde consiguió llegar a cuartos de final superando a Coco Gauff, en lo que fue una victoria reconfortante para sus intereses.