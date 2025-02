¡Desastre en Acapulco: una intoxicación alimentaria deja fuera a los favoritos!

Desastre absoluto en el ATP 500 de Acapulco. Una intoxicación alimentaria ha dejado al torneo huérfano de sus principales favoritos en octavos de final, entre los cuales se encontraban tenistas como Zverev, Ben Shelton, Holger Rune, Tommy Paul o Casper Ruud. Sin poder participar en algunos casos, el torneo mexicano pierde a sus estrellas de un plumazo en un incidente que ha dado mucho de que hablar.

De entre los cinco cabezas de serie que debían disputar su partido este jueves, solamente Zverev y Ben Shelton pudieron completar sus respectivos partidos. El alemán cayó contra Learner Tien por 6-3, 6-4 y el estadounidense por 7-6, 6-3. Si bien ambos completaron su duelo hasta el final, lo cierto es que las dolencias estomacales afectaron en gran medida al rendimiento de dos de los principales favoritos a ganar el ATP 500 de Acapulco. No fueron los únicos afectados.

El cuadro de Acapulco, en cuadro

Holger Rune, por su parte, hizo su entrada a pista para disputar solamente tres juegos del partido contra Brandon Nakashima. El danés, incapaz de continuar debido a sus dolencias, decidió optar por la vía rápida y retirarse para su frustración. "Furioso y triste al mismo tiempo. He tenido una intoxicación alimentaria y no he sido capaz de jugar hoy. Uno de mis lugares favoritos es México, me encanta este torneo, no es la manera en la que me gusta irme...", ha expresado en redes sociales.

Ben Shelton, en su partido contra Goffin / Eduardo Verdugo / AP

La cara más amarga de la moneda la protagonizaron Tommy Paul y Casper Ruud, quienes no pudieron ni siquiera disputar el partido antes de saltar a pista contra Marcos Giron y Rodrigo Pacheco, respectivamente. El noruego envió un sentido mensaje tras su derrota: "Lamento mucho haber tenido que retirarme esta noche. Esperaba superar esta dolencia estomacal que se presentó ayer e intenté todo lo que pude para poder jugar esta noche, hasta el último momento”, explicó.

De esta manera, el torneo de queda con Thomas Machac (9) y Danis Shapovalov (10) como únicos favoritos de cuartos hacia delante. En clave española, la victoria de Alejandro Davidovich contra Frances Tiafoe permitió a Alex superar de ronda y podría ser la gran sorpresa en este ATP 500 de Acapulco. Muchas incógnitas por resolver en un torneo sacudido por una intoxicación alimentaria.