La derrota que sabe a victoria para Alcaraz: "No voy a estar decepcionado por no haber conseguido la victoria. Estoy feliz y orgulloso de mí mismo"

Carlos Alcaraz se va de Nueva York con una sonrisa de oreja a oreja y con la certeza de que ha vuelto para quedarse. Se va del US Open con las manos vacías tras un maratoniano partido ante el estadounidense Ben Shelton, quien ha acabado con la posibilidad de que Alcaraz revalide su título en la Gran Manzana.

El murciano ha caído en los cuartos de final de un torneo que ni siquiera sabía si iba a poder disputar debido a la lesión de la muñeca que le obligó a parar en abril. Y, en su primera aparición, ha conseguido protagonizar el partido más tardío de la historia del torneo estadounidense.

Hasta ahora, Alcaraz no se había medido a una potencial amenaza hasta toparse con Shelton. Su físico no se había probado en un encuentro a cinco sets desde hacía más de 150 días. Algo que, como es lógico, ha notado: "Después del tercer set estaba realmente cansado físicamente, pero encontré la manera de exigirme un poco más y seguir dando ese extra", explicaba el murciano.

A pesar de que somos muy de Alcaraz, hay que reconocer que Shelton ha sido superior en los momentos necesarios, sabiendo leer el juego del español en casi todo el encuentro: “Estaba jugando contra uno de los mejores. Shelton es una bestia, un jugador increíble, muy potente, y supo jugar realmente bien en cada situación. Hay que darle todo el crédito", reconocía Alcaraz.

Perder en un partido en el que te has dejado la piel es duro, pero, como decía Alcaraz, necesitaba más recuperar esas buenas sensaciones respecto a su tenis que otra victoria más, porque, si es por títulos, Alcaraz nos dará muchos más a lo largo de su carrera.

"Como dije antes de que comenzara el torneo, mi objetivo era competir, jugar este tipo de partidos y, sobre todo, hacerlo estando sano. Estuvo muy cerca”, explicaba el tenista, quien parece que el tiempo fuera del circuito le ha servido para escuchar más a su cuerpo.

Un partido que quedará para la historia entre dos tenistas que, si el físico se lo permite, seguirán dando estos espectáculos mucho tiempo más, por lo que el español se va de Nueva York con un balance muy positivo:

“No voy a estar decepcionado por no haber conseguido la victoria al final. Estoy feliz y orgulloso de mí mismo, de cómo luché durante todo el partido. Me voy de la pista feliz. Me voy con una sonrisa y estando sano, y eso es lo que necesitaba".

Shelton viene de tener una muy buena temporada, además de sumar un título recientemente en Canadá, con mucho más rodaje que el que ha tenido Alcaraz: "Siempre es duro perder este tipo de partidos, pero hay que verlo con perspectiva. Entreno duro cada día para vivir emociones como las de hoy. Creo que fue una noche mágica”.

Ambos demostraron un gran tenis y que Alcaraz haya sido capaz de, por un momento, tener la victoria en su mano y hacerle sufrir a un Shelton engrandecido significa mucho más.

“Echaba de menos esto, el buscar soluciones durante los partidos, sufrir, disfrutar con el público. Me voy contento a casa. Quiero descansar, entrenar fuerte y competir en lo que resta de año porque quedan torneos importantes", concluía el murciano, igual que lo hace su participación en el torneo.

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No ha podido ser esta vez para el ‘arquero’ de Nueva York, pero un imbatible Shelton, con un saque impresionante, avanza en la lucha por el título. Alcaraz, quien siempre se ha caracterizado por su carisma, ha demostrado que es el mejor tanto en las buenas como en las malas. Este ha sido el colofón casi perfecto para uno de los regresos más esperados del circuito.