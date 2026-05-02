El deporte que arrasa en EE.UU. recibe 225 millones y apunta a fenómeno global

El pickleball sigue creciendo a velocidad de vértigo en Estados Unidos y ya empieza a moverse en cifras propias de las grandes propiedades deportivas. Pickleball Inc., la nueva compañía matriz de la Major League Pickleball y del PPA Tour, anunció una inversión histórica de 225 millones de dólares procedente de Apollo Sports Capital y Dundon Capital Partners, el vehículo inversor del multimillonario Tom Dundon.

La operación supone un nuevo salto para un deporte que ha pasado en pocos años de fenómeno recreativo a producto con ambición de gran industria. Con esta ronda, la inversión total en Pickleball Inc. asciende ya a 315 millones de dólares. Según la información publicada por CNBC, la captación de fondos valora la empresa en torno a los 750 millones de dólares, una cifra que confirma el creciente interés de los inversores por los deportes emergentes.

Poniente. Pickleball Fest / Marcos León / LNE

Tom Dundon no es un recién llegado al negocio deportivo. Es propietario de los Carolina Hurricanes de la NHL y de los Portland Trail Blazers de la NBA, además de haber sido uno de los primeros grandes inversores en el pickleball. Su apuesta se refuerza ahora con una operación que también permitirá consolidar varios activos clave bajo el paraguas de Pickleball Inc.

MÁS INGRESOS

La compañía integrará negocios como Pickleball Central, una de las principales plataformas de venta de equipamiento de este deporte; PickleballTournaments.com, software que gestiona miles de torneos en diferentes niveles; y Just Courts, especializada en la instalación de pistas. Según la empresa, las nuevas divisiones fusionadas generaron más de 140 millones de dólares en ingresos en 2025.

Los extenistas profesionales, Pato Clavet (2d), Vivi Ruano (d), y Álex Corretja (i), juegan durante la presentación del nuevo deporte integrado en la Real Federación Española de Tenis, el Pickeball, en una foto de archivo. EFE/ Fernando Villar / Fernando Villar / EFE

Connor Pardoe, director ejecutivo de MLP y del PPA Tour, calificó la inversión como un “día trascendental” para el negocio del pickleball. “Esta inversión nos permite integrar plenamente este deporte en un ecosistema cohesionado, uniendo el pickleball profesional, los bienes de consumo, la tecnología y los medios de comunicación bajo una única plataforma unificada”, afirmó.

El crecimiento de este deporte de raqueta ha sido explosivo. En 2025, más de 24 millones de personas jugaron al pickleball en Estados Unidos, lo que lo consolida como uno de los fenómenos deportivos de mayor expansión del país. A nivel profesional, los circuitos MLP y PPA también han incrementado su negocio: en 2025 sumaron 30 millones de dólares en patrocinio y 60 millones en ingresos brutos combinados. Para 2026, la previsión conjunta asciende a 74 millones de dólares.

Poio. Club de Pickleball de Raxó / Gustavo Santos / FDV

El nuevo capital permitirá reforzar áreas estratégicas como los medios de comunicación, la creación de contenidos, los eventos y el desarrollo de infraestructura. Samin Odhwani, comisionado de MLP, aseguró que el pickleball “ya no es un deporte emergente” y que se está convirtiendo “rápidamente en el próximo deporte de primer nivel en Estados Unidos”.

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La operación marca, en definitiva, un punto de inflexión: el pickleball ya no solo suma jugadores, pistas y torneos. También empieza a atraer capital, estructura y ambición para competir en el tablero de los grandes negocios deportivos.