Definidos los participantes en las Next Gen ATP Finals con doble presencia española

El ganador del US Open junior 2024, Rafa Jódar, completó el elenco de los ocho tenistas menores de 20 años que competiran en Jeddah por el título de las Next Gen ATP Finals. El español, actual número 167 del ranking ATP, se benefició de la baja por lesión del brasileño Joao Fonseca para clasificarse en la octava y última plaza en juego.

Jódar se une así a Martín Landaluce como representante españoles del torneo que se disputará en Jeddah entre el 17 y el 21 de diciembre para dar por cerrada la temporada 2025 coronando al nuevo joven maestro, un título que ya consiguieron en su momento Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, entre otros.

Jódar, de 19 años, ya estuve presente en la edición del año pasado en calidad de 'sparring' se ha ganado su plaza este año gracias a un gran final de temporada. El madrileño arrancó el curso fuera del Top-900 pero enlazó tres títulos ATP Challenger Tour desde agosto hasta noviembre para ascender en la clasificación de forma espectacular.

Su primera victoria llegó en Grecia y luego levantó dos coronas más en Estados Unidos, la última hace una semana en Charlottesville. El anterior había sido a principios de ese mismo mes en Lincoln y curiosamente contra el mismo rival en ambos casos, el estadounidense Martin Damm.

Jódar se convirtió así en el tercer español menor de 20 años en ganar al menos tres títulos Challenger, junto a Carlos Alcaraz y Nicolás Almagro.

Clasificados para las ATP Next Gen Finals Jakub Mensik Learner Tien Alexander Blockx Dino Prizmic Martín Landaluce Nicolai Budkov Kjaer Nishesh Basavareddy Rafael Jódar

Ausencia importante

Joao Fonseca, vigente campeón tras imponerse en la final de 2024 al estadounidense Learner Tien, será la gran ausencia de esta edición. El brasileño, número 24 del ranking ATP, ha conquistado este curso dos títulos, en Basilea y Buenos Aires, pero una inoportuna lesión en el último tramo de la temporada lo ha dejado sin posibilidad de revalidar la corona.

El joven tenista tiene prevista un partido de exhibición este mes de diciembre contra Carlos Alcaraz. Una cita que se enmarca en el ‘Miami Invitational’ y que se jugará en el LoanDepot Park, el estadio de los Marlins que se adaptará para montar una pista de tenis temporal.