Definidas las semifinales de las WTA Finals

Las WTA Finals 2025 que se están disputando en Riad ya tienen a sus finalistas. La última jornada del grupo Stefanie Graf definió las últimas dos plazas con la número 1, Aryna Sabalenka, pasando ronda como primera de grupo, con Jessica Pegula como segunda, tras ganar sus partidos contra Coco Gauff y Jasmine Paolini, respectivamente.

De esta manera, Sabalenka se enfrentará en semifinales a la segunda clasificada del grupo Serena Williams, la debutante Amanda Anisimova, en el segundo de los duelos de la jornada. La penúltima ronda del torneo de maestras se abrirá hoy con la primera de las semis, la que enfrentará a Jessica Pegula y Elena Rybakina a partir de las 16.00 horas. Por el camino, en la' Round Robin' quedó eliminada la vigente campeona, la estadounidense Coco Gauff, así como la número dos del ranking WTA, Iga Swiatek.

Cuadro de semifinales Semifinal 1 - 16.00 horas Jessica Pegula - Elena Rybakina Semifinal 2 - a continuación Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova

Pegula, con autoridad

La última jornada del grupo Stefanie Graf se abrió con la victoria de Pegula sobre la italiana Jasmine Paolini, que llegaba al partido ya eliminada por 6-2 y 6-3. La estadounidense tardó 65 minutos en superar a la transalpina que no pudo evitar su tercera derrota en otros tantos partidos de la competición.

Con el trabajo hecho, Pegula debía esperar el desenlace del duelo entre Sabalenka y Gauff para certificar definitivamente su pase a semifinales, ya que un buen resultado de su compatriota la dejaba fuera de competición, pero la bielorrusa no hizo concesiones.

Duelo igualado

Para confirmar la primera posición del grupo Stefanie Graf, Sabalenka ganó en dos sets a Gauff ( 7-6 (5) y 6-2) y logró el pleno de victorias en la fase de grupos. Superó a Pegula por 6-4, 2-6 y 6-3, y también a Paolini por 6-3 y 6-1.

Por último se impuso a la vigente campeona en un duelo que mantuvo la igualdad en el primer set, resuelto en el 'tie break'. Pero en cuanto la número uno del mundo logró apuntarse la manga, Gauff decayó y la bielorrusa selló la victoria y la clasificación en una hora y 29 minutos.

Gauff, campeona el pasado año y ganadora en Roland Garros este curso, estuvo lastrada por la derrota encajada en la primera jornada ante su compatriota Jessica Pegula en tres sets. Después ganó con autoridad a Paolini, pero su duelo ante Sabalenka fue un cara o cruz. La eliminación de Gauff alarga el maleficio de las Finales WTA. Nadie repite título desde 2014, cuando Serena Williams logró encadenar tres. Desde entonces, cada año ha habido una ganadora diferente.