La declaración de amor de Sinner a Alcaraz: "Si tuviera que elegir a otro jugador, siempre te elegiría a ti"

Jannik Sinner revalidó en Turín su título de 'Maestros' con una sólida victoria ante su gran rival, Carlos Alcaraz. Un título que, tal y como explicó el propio tenista "significa muchísimo" para él.

"Esto no solo representa al tenis. Somos atletas individuales, pero sin un equipo esto no sería posible. Celebrar este trofeo al final del año, después de un par de meses tan intensos, es el mejor final de temporada para mí. Fue un partido muy reñido. Tuve punto de set en el primero. Estoy muy contento de cómo manejé la situación. Significa muchísimo para mí.”

Respecto al partido, comentó que "fue duro", ya que "contra Carlos hay que jugar al máximo". "Saqué muy bien por momentos. Es uno de los mejores restadores, si no el mejor, del circuito. Novak también está ahí, obviamente. Estoy muy contento. Fue un partido muy, muy duro. Pero significa mucho para mí terminar la temporada así", afirmó en sus primeras palabra a pie de pista.

Después del discurso de Alcaraz volvió a ser turno para un emocionado Sinner. El italiano Muy emocionado, dedicó sus primeras palabras en castellano a un Carlos Alcaraz que lo miraba sonriente desde su banco, antes de pasarse al inglés para alabar la temporada de su gran rival. "Todavía no estoy listo para hablar en español. Dame un poco de tiempo", reconocía entre risas.

"Ha sido una temporada apasionante, Carlos. Es Impresionante lo que estás haciendo, todo el equipo. Sé que es mucho trabajo. Has creado muchísimos recuerdos increíbles en tu carrera. Muy merecido el número 1. Todavía no hemos hablado, pero estoy muy feliz", afirmó el de San Candido, que continuó con los elogios. "Si tuviera que elegir a otro jugador, siempre te elegiría a ti. Sin duda eres un jugador al que admiro. Me motivas muchísimo. Estamos todos muy contentos. Los aficionados están encantados de verte jugar. Eres el jugador más enérgico del circuito. Sigue así", apuntó el ganador de las Nitto ATP Finals.

Tampoco se olvidó de desear suerte a Alcaraz de cara a la Copa Davis que disputará la próxima semana. "Sé que te queda un torneo más... ¡Un merecido descanso para ti también! Espero verte de nuevo el año que viene. Ojalá nos esperen grandes batallas", deseó el italiano.

También dedicó unas palabras en inglés a su equipo, que ha hecho "un excelente trabajo, especialmente en el tramo final de la temporada". Por último se dirigió en italiano a la afición, de la que se llevó una sonora ovación.

A esperar que trae 2026

"La rivalidad es muy importante porque cuando ganas mucho como Carlos te sirve un poco de motivación externa, es muy importante también para mi porque es un jugador que me motiva mucho y para ganar este partido tienes que dar el 100%. Es muy importante diciembre porque son 4/5 semanas de entrenamiento muy duro y después en 2026 vamos a ver cómo va", comentó después en los micrófonos de Movistar, antes de prometer que mejorará su castellano de cara al próximo año.