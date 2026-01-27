La declaración de amor de Alcaraz en la Rod Laver Arena

Día redondo para Carlos Alcaraz. El español derrotó a Alex de Miñaur y ya está en semifinales, pero además de la mejor manera posible. En tres sets, bordando del tenis y divirtiéndose en la pista. También lo hizo después del choque, en las declaraciones posteriores junto a Jim Courier, donde dio un espectáculo al público con la raqueta y tuvo un gran detalle con su 'box'.

El español no se olvidó de su equipo, al que se refirió como partícipe del triunfo y "necesario" para su día a día. "Mi equipo es increíble. Los necesito. Son el motivo por el que juego tan bien al tenis. Tener a mi hermano, a mi padre, a mi familia es un gran soporte", valoró Alcaraz, que tras esta victoria alcanza por primera vez en su carrera las semifinales del Open de Australia.

Además, quiso enfocarse en la importancia de sus éxitos para su padre. "Vivir estas experiencias era el sueño de mi padre cuando él jugaba al tenis, estoy orgulloso de verle cumplir su sueño conmigo", reconoció el murciano. En rueda de prensa volvió a mencionar a su familia. "Estoy muy contento con el rendimiento y la victoria, pero no me he quitado una presión de encima porque estaba jugando para mí, para mi familia".

"Hemos aprendido a intentar no escuchar, intentar seguir el camino que creemos correcto y apostar por lo que hacemos, y eso es lo que hemos hecho", respondió Carlos, que negó que esta victoria suponga una "liberación emocional" tras todo lo sucedido con Juan Carlos Ferrero. Tanto el número uno del mundo como su entorno ya no miran hacia atrás, solo hacia delante.

La importancia de Samu López en el éxito de Alcaraz está siendo fundamental. El propio jugador reconoció que a veces tenía que "sacar el látigo" para hacerle ver que las cosas necesitan su tiempo, que su mejor versión llegaría a medida que superara las primeras rondas. En más de una ocasión, remarcó la "paciencia" que le pide su equipo para conseguir sus objetivos individuales.

A pie de pista, también tuvo tiempo para sacar la raqueta y desvelar los trucos que hace durante los partidos, a petición del extenista Jim Courier. Precisamente será a él a quien supere Carlos en el mes de febrero, cuando alcance las 59 semanas como número uno del mundo. El estadounidense lo logró un total de 58 y quedará desbancado en el número 13 del ranking.