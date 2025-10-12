Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La decisión de Sinner tras su retirada en Shanghái

El italiano no pudo acabar el partido contra Griekspoor por unos calambres

Jannik Sinner, en una rueda de prensa en Shanghái

Jannik Sinner, en una rueda de prensa en Shanghái / GUILLAUME BENAVIDES MOINE

Iker Kind

Iker Kind

Jannik Sinner ha tomado una decisión. Su paso por Shanghái no salió de la mejor manera, con una retirada inesperada en su duelo de dieciseisavos de final contra Tallon Griekspoor. Las condiciones en China han sido duras desde la primera hasta la última ronda, con un nivel de humedad muy alto que ha desgastado físicamente a todos los tenistas.

Llegado el tercer set, después de haber perdido el segundo ante el neerlandés, las piernas del italiano dijeron basta. Ni las 5 horas y media de la final de Roland Garros habían agotado a Jannik como lo hizo ese partido. Tras perder el servicio, a duras penas pudo llegar al banquillo, utilizando la raqueta como bastón. Una imagen impactante que acabó con la retirada del número dos del mundo.

Sinner, con calambres en Shanghai

Sinner, con calambres en Shanghai / Eurosport

Después de tomar unos días de descanso después del susto en Shanghái, Sinner ha optado por contratar a un nuevo fisioterapeuta para su equipo. Un movimiento que busca precisamente mejorar su condición física en este último tramo de temporada para que no vuelva a suceder el episodio en China, que lo ha dejado sin prácticamente opciones de ser número uno antes de acabar 2025.

El elegido es Alejandro Resnicoff, fisio argentino que cuenta con una gran experiencia en el circuito ATP, formando parte de la propia organización desde el año 2010. Una apuesta de Sinner que demuestra su nivel de perfeccionismo y ya mueve piezas para igualar el nivel que ha mostrado Carlos Alcaraz esta temporada. Una versión que lo ha catapultado hasta el número uno del planeta.

La próxima parada es el Six Kings Slam, que se celebra entre el 15 y el 18 de octubre. El italiano jugará los cuartos de final contra el griego Stefanos Tsitsipas, que ha entrado en el torneo tras la baja de Jack Draper. Un torneo totalmente de exhibición, pero que a nivel económico reparte unas cifras estratosféricas para los tenistas. En este aspecto, tan de exhibición no es.

¿Otro Alcaraz-Sinner?

El evento, organizado por Riad, reparte un total de 13,5 millones de dólares, garantizando al menos 1,5 millones para cada jugador y un máximo de 6 millones para el ganador. Todo se podrá seguir a través de Netflix, una muestra más del deseo árabe por alcanzar una audiencia global. Si Sinner gana a Tsitsipas, se enfrentaría en semifinales a Novak Djokovic.

Según informa 'La Gazzeta', Jannik viaja este domingo a Arabia Saudí para preparar su debut el próximo miércoles. Lo hará junto a Simone Vagnozzi, que será su entrenador principal para este torneo. Evidentemente, también estará la nueva incorporación: Alejandro Resnicoff. Vuelve la acción del tenis y la posibilidad de que Alcaraz y Sinner se enfrenten.

TEMAS