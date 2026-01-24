La decisión que salvó a Sinner cuando no podía ni andar

En toda competición hay puntos de inflexión que marcar el desenlace final. A veces, sin tener que ver demasiado con el propio juego. Ejemplo claro de lo que le sucedió este sábado a Jannik Sinner, que se salvó 'in extremis' cuando apenas podía ni andar por la pista durante su partido de tercera ronda ante Eliot Spizzirri.

Acalambrado totalmente en sus piernas, Sinner se vio afectado por el intenso calor que ya se pronosticaba desde hace días en Melbourne. Totalmente perdido, cerca estuvo incluso de tomar la decisión de abandonar, pero el destino quiso que el italiano tuviera una vida extra.

Cuando peor estaba, cuando perdía por 3-1 en el tercer set y no podía ni moverse para sacar, el torneo decidió parar toda la actividad y activar el protocolo por calor extremo.

"La escala de estrés térmico de la AO es superior a 5,0. Se suspenden todos los partidos y entrenamientos en canchas exteriores. Los techos de RLA, MCA y JCA permanecerán cerrados durante el resto del partido" informó justo entonces la organización del torneo" informó la organización del Open de Australia, tras llegar a los 40 grados de temperatura.

El partido se detuvo los minutos necesarios para que la cubierta de la Rod Laver Arena pudiera cubrir y resguardar a los jugadores y aficionados. Tiempo que usó Sinner para ir al baño y poder recuperar sus piernas poco a poco. Le bastó con ello, porque tras el parón se rehizo en el marcador y le dio la vuelta al partido.

"Muchas cosas. Empezó con la pierna y luego se extendió a los brazos, así que tenía calambres por todas partes. Así es el deporte. Sé que es un aspecto que necesito mejorar" explicó el italiano tras el partido, consciente que se libró de una buena.

Para muchos, una decisión que ya claman como injusta y con el único valor de favorecer al italiano. Para otros, simplemente la lógica y normativa regla para defender la integridad de los jugadores.

Lo cierto es que Sinner sigue muy vivo en Australia.