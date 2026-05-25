Debut soñado y para soñar de Jódar en Roland Garros

Si alguien imagina alguna vez poder debutar en Roland Garros a buen seguro que lo soñará de la manera que lo hizo Rafa Jódar. El tenista madrileño presentó sus credenciales en el torneo rey de la tierra batida con una exhibición descomunal para destrozar al estadounidense Aleksandar Kovacevic (6-1, 6-0 y 6-4) dejando escapar solo cinco juegos en la hora y 36 minutos que duró el encuentro.

Control absoluto y despliegue total de su tenis que dejó casi en un mero espectador al tenista americano, que llegaba justo de fuerzas a la cita pero con mucha moral tras haber alcanzado las semifinales del torneo de Hamburgo pocos días antes de aterrizar en París. Pero nada de ello pareció importarle en absoluto al bueno de Jódar, que destrozó de buen inicio las intenciones de su rival.

Seguro al saque y agresivo como ya es costumbre desde el resto encontró la fórmula perfecta para ir decantando juego a juego a su favor ante un Kovacevic que se rindió sin apenas buscar soluciones a la situación. Sobre todo en un segundo set que tiró por completo con muchos fallos sin sentido y sin apenas energía en sus piernas.

Ni media hora necesitó para sumar el primero y también el segundo set a su favor, haciendo de su debut un paseo triunfal, lejos de los nervios que deberían ser habituales en una primera vez en un sitio como Roland Garros. Tampoco dudó lo más mínimo para sellar el triunfo en un tercer set en el que volvió a ponerlo de nuevo a las primeras de cambio a su favor y comandó con un servicio imperial frenando los intentos de un Kovacevic que trató de ponerse de nuevo en partido con todo ya perdido. Se lo negó por completo el madrileño que cerró a lo grande el partido.

Brillante actuación del joven madrileño de 19 años que además ha ido recibiendo grandes noticias en cuanto a su camino respecta. Además de la eliminación de Taylor Fritz, principal favorito en su lado del cuadro y teórico rival en tercera ronda al inicio del torneo, también cayó en la jornada del lunes el checo Jiri Lehecka a manos de Pablo Carreño, dejando fuera de combate a otro de los nombres a tener en cuenta en su camino.

Ahora, su siguiente prueba será el australiano James Duckworth que superó la primera ronda gracias al abandono del canadiense Diallo (6-3, 4-1 y ret.). Eso será el próximo miércoles en busca de una tercera ronda que le llevaría ya más alto en el ranking y en la que se mediría al ganador del duelo americano entre Basavareddy y Michelsen.

Sin duda, un camino que augura a la esperanza y abre las puertas a poder soñar en grande para Jódar en su primera vez en Roland Garros. Con el nivel mostrado en la primera ronda es indudable poder pensar en verle en la segunda semana y más allá aunque como viene siendo habitual en él no se centra en nada más que en su próximo reto, que será el de alcanzar por primera vez en su carrera la tercera ronda de un Grand Slam. Palabras mayores para un tenista de muy alto caché.