Tenis
Debut sólido de Bouzas en Wuhan
La gallega se impuso en su estreno a la francesa Varvara Gracheva y se medirá en segunda ronda a la estadounidense Amanda Anisimova
EFE
La española Jéssica Bouzas se ha clasificado para la segunda ronda del WTA 1.000 de Wuhan (China) tras superar este lunes en su debut a la francesa Varvara Gracheva.
Bouzas necesitó una hora y 22 minutos para solventar, por 7-6 (1) y 6-2, el escollo de la jugadora francesa, a la que había superado en las dos veces que se habían enfrentado, en Rouen 2024 y en Cleveland este año.
La tenista gallega, que comenzó el encuentro rompiendo el servicio de su rival, tuvo que esperar para resolver la manga inicial al desempate, en el que estuvo mucho más inspirada para ganarlo con claridad; y en la segunda, que comenzó perdiendo su saque, lo ganó con mucha más contundencia.
Bouzas se enfrentará en la segunda ronda con la estadounidense Amanda Anisimova, cuarta favorita y reciente ganadora del torneo de Pekín, triunfo gracias al cual ha asegurado su presencia en las finales de la WTA de Riad, al igual que la estadounidense madison Keys.
