Debut plácido de Sinner en Cincinnati

Jannik Sinner ya está en tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, después de derrotar con mucha facilidad al colombiano Daniel Elahi Galán (6-1, 6-1). En apenas una hora y un minuto, el transalpino selló la victoria en su debut en la gira norteamericana, donde defiende título en ambos torneos. Su superioridad llegó al nivel de que su rival celebró los pocos juegos que consiguió ganar.

Con Cincinnati, da comienzo el tramo de la temporada en el que Sinner es imparable. O al menos así fue el año pasado. El italiano no tardó en demostrar que en 2025 todo va a seguir igual, siendo una absoluta máquina que prácticamente no comete errores y obliga a los contrincantes a dar su mejor nivel en todos los puntos.

El número uno empezó como si llevara más de una semana jugando en Cincinnati. Firme, totalmente adaptado a la nueva superficie, en la que suele desplegar su mejor nivel. Su juego plano es muy difícil de contrarrestar, y en los primeros juegos lo volvió a demostrar, rompiendo el saque de su rival y sin conceder ni una sola oportunidad con el propio servicio.

La superioridad fue tan evidente, que en cuatro de los cinco primeros juegos, Sinner se llevó el juego en blanco. El italiano se colocó 5-0 en la primera manga y el servicio de Galán decidiría si el público iba a disfrutar de un 'rosco'. No fue así, y de hecho el colombiano no concedió ni un solo punto al resto.

Una vez ganado el juego, Galán sonrió y celebró haber salvado el 6-0, una imagen que cada vez es menos noticiosa en los rivales que se enfrentan a Sinner. El italiano sacó para llevarse el set, aunque tuvo que salvar una bola de break en contra por el camino. El colombiano estuvo cerca de recortar distancias, pero finalmente sucumbió ante los servicios de Jannik.

El segundo set fue muy similar al primero. Galán sufriendo de lo lindo para llevarse un mísero juego, mientras el huracán Sinner no perdonaba ni un solo punto. Todo empezó con una rotura del transalpino, que tuvo varias oportunidades de volver a romper en el siguiente juego al resto. Aun así, el colombiano, como en el primer set, pudo sumar en el casillero en una ocasión.

Tras esta victoria, Sinner se verá las caras en la siguiente ronda ante el ganador del duelo entre Sebastián Báez y Gabriel Diallo. Con el argentino, Jannik se ha enfrentado un total de tres veces, con pleno de victorias para el número uno. En cambio, contra Diallo no se han visto jamás las caras en el circuito ATP.