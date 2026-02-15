El debate para Alcaraz y Sinner: ¿es más difícil el tenis o el golf?

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han creado un vínculo muy especial entre dos deportes: el tenis y el golf. Los dos mejores tenistas del planeta pasan parte de su tiempo libre en distintos campos en los que perfeccionan su 'swing'. Entre los amantes de ambos deportes, se ha iniciado un debate que dará mucho que hablar: ¿cuál es más difícil de practicar?

El tenis requiere reacción y 'timing' para golpear una pelota en movimiento que viaja entre 150 y 180 kilómetros por hora con máxima precisión. En cambio, el golf implica preparación y control para impactar una bola en reposo que sale del drive alcanzando velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora. Sin duda, ambos deportes tienen varios puntos en común.

"Tuve la suerte de jugar con Roger (Federer). Su juego es tan bonito como su tenis. No me sorprende, es increíble, todo lo que hace lo hace con estilo. Tiene un swing bonito, juega muy bien, lleva un par de años jugando y su nivel es muy bueno. Yo llevo cinco años jugando y me ganó", comentaba Alcaraz en Australia sobre un partido de golf en el que se enfrentó al suizo.

Alcaraz y Rahm / X

El murciano lleva jugando al golf con regularidad desde hace alrededor de tres años. Él mismo reconoció a finales del año pasado que "le echo más horas que un reloj". Shane Lowry, golfista profesional, reconoció el gran don que tiene Alcaraz para su deporte: "Juega bien Carlos. Desde luego su golf es más bueno que mi tenis", dijo.

Aun así, el español ha reconocido su dificultad para jugar al golf en comparación con el tenis: "A esto hay que darle fuerte. Lo de darle recto si eso para otro día". Su máximo rival, Jannik Sinner, también se ha adentrado en el mundo del golf, aunque nunca se ha atrevido a retar a Charly. "Carlos es demasiado bueno para mí. Es mejor con mi equipo", reconoció entre risas.

Momento de jugar al tenis

Ya se ha acabado el descanso tanto para Sinner como para Alcaraz. Ambos jugarán el ATP de Doha y tienen la oportunidad de sumar una buena cantidad de puntos para el ranking. El italiano debutará este lunes (no antes de las 17:30 horas) contra el checo Tomas Machac. Se trata del regreso del italiano tras perder en las semifinales del Open de Australia contra Novak Djokovic.

En el caso del español, su turno no llegará hasta este martes, cuando se verá las caras contra el francés Arthur Rinderknech. Una peculiaridad del torneo es que la final se jugará en sábado, por lo que el murciano, en caso de llegar a la gran final, saltará a pista todos los días, sin descanso entre rondas. En la anterior edición cayó en los cuartos de final ante Jiri Lehecka.

"Es bueno volver a la pista otra vez. He estado entrenando bien. Obviamente, lo que hice en Australia fue increíble para mí y todavía lo pienso un poco. Ahora mismo mi foco está en jugar, en intentar dar mi mejor nivel, en mejorar las cosas que creo que debo seguir mejorando, seguir haciendo cosas buenas en la pista, así que estoy feliz de poder hacerlo de nuevo aquí en Doha", comentó el número uno.