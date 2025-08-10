Davidovich se vuelve a retirar y dice adiós a Cincinnati

Alejandro Davidovich se retiró en su debut en el Masters 1000 de Cincinnati. El español vencía en el marcador (7-6, 4-5) ante una de las mayores promesas del circuito, Joao Fonseca, que llegó a estar 4-0 abajo en la segunda manga. El tenista malagueño tiene a partir de ahora dos semanas hasta la disputa del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

Fonseca empezó muy bien el partido, con la energía tanto física como la de la grada. La derecha le corrió desde el primer golpe y aprovechó que su rival todavía no se había adaptado a la pista para hacer un break. Una rotura que volvió rápidamente en su contra, con un Davidovich más concentrado y metido en el encuentro, que igualaría a dos el marcador.

Los 'breaks' no cesaron y el español volvió a intimidar al resto para colocarse 5-4 arriba y saque. Aun así, Fonseca no había dicho su última palabra y alargó todavía más el set, negándole a su rival la posibilidad de llevarse el set. Todo acabó en el tie-break, que empezaron con 35 puntos ganados cada uno, donde la experiencia se hizo notar y Davidovich controló los tiempos y su 'mini-break' para apuntarse el primer set. Muy igualado.

Davidovich, desolado durante el partido / X

Perder el primer set fue duro para el tenista brasileño, que empezó a descontrolarse en su juego. La derecha empezó a fallarle constantemente, buscando en exceso el ganador, y daba la sensación de estar fuera del partido. Como es lógico, Davidovich lo aprovechó y se limitó a ser una pared durante esos puntos, esperando el error del joven tenista de 18 años.

En esta ocasión, Fonseca no supo reaccionar como el español en el primer set. Ambos tenistas se fueron al banquillo con 3-0 a favor de Davidovich, que estaba a tan solo tres juegos de la victoria. Tras el descanso, el brasileño siguió 'fuera de juego' y, a pesar de salvar una bola de break en contra, cometió después una doble falta y un error no forzado que pusieron en bandeja el triunfo a su oponente.

Cuando Davidovich quiso confirmar un doloroso 5-0, Fonseca sacó el orgullo y recuperó uno de los 'breaks' perdidos con su servicio, colocando el 4-1 en el marcador. Fue entonces cuando el español empezó a fallar más de lo esperado, dando la sensación de que sus problemas eran más que deportivos. El brasileño encadenó cinco juegos seguidos y Davidovich, totalmente desolado, decidió retirarse del partido.

Por el otro lado, Joao Fonseca se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Terence Atmane y Flavio Cobolli. Tras haberse retirado en Toronto por desgaste físico, Davidovich volvió a verse superado por la exigencia del calendario y no pudo competir en sus máximas condiciones para preparar el US Open, que espera a finales de agosto.