¡Davidovich vuelve a competir tras renunciar a los Juegos!

Alejandro Davidovich sorprendió al mundo del tenis tras reaparecer en Atlanta una semana antes de los Juegos Olímpicos, competición de la que se bajó por supuestos problemas físicos. El español venció en primera ronda al francés Arthur Cazaux, mostrando un buen nivel.

El malagueño, posteriormente a su primera victoria en Atlanta, mostró su entusiasmo por volver a una pista de tenis después de un tiempo de ausencia. "Jugar este primer partido después de un mes de recuperación de la lesión es una buena noticia", comentó.

También quiso despejar las dudas acerca de sus lesiones y su voluntad por representar a España en París. "Tuve que renunciar a los Juegos Olímpicos para estar aquí con el objetivo de competir únicamente en pista dura hasta final de temporada. No ha sido la decisión más fácil, pero estoy en Atlanta para dar lo mejor de mí".

Antes de la gira norteamericana, el último torneo que había disputado fue Queen's, previamente al Grand Slam de Wimbledon en el que no pudo competir. En tierras londinenses, el malagueño perdió en primera ronda ante el chileno Alejandro Tabilo.

Munar por Davidovich

El número 43 del mundo, entrenado actualmente por Fernando Verdasco, decidió tras esta derrota bajarse de los Juegos Olímpicos y recuperarse físicamente. Como sustituto del malagueño, ocupó su plaza Jaume Munar, actual número 65 en el ranking ATP.

El cambio de superficie ha sido un factor clave para que algunos tenistas hayan decidido no ir a los Juegos. Tras una rápida adaptación a la hierba, pasar de nuevo a la tierra batida no es nada fácil. Es por eso que algunos jugadores como Davidovich ya miran hacia la gira norteamericana de pista dura, que ha empezado esta semana y acaba con el US Open.