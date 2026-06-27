Davidovich vence a los fantasmas y conquista su primer título ATP

Por fin puede decirlo. Alejandro Davidovich ya es campeón de un torneo ATP. El español derrotó en la final del ATP de Mallorca al estadounidense Ethan Quinn (7-6, 6-3) y levanta el primer trofeo de su carrera en esta categoría. Una cuenta pendiente que llevaba persiguiéndolo toda su carrera y que ha conseguido finalmente a los 27 años y en su propio país.

Había perdido las cinco finales anteriores, con el doloroso precedente de Washington, donde tuvo varias bolas de campeonato contra Alex de Miñaur. Pero todo estaba destinado a que sucediera en Mallorca, con el apoyo de su afición, y de la manera más inesperada. Sin duda, el malagueño se quitará un peso de encima que quién sabe si le permitirá jugar más liberado a partir de ahora.

El español ha jugado una semana de ensueño en Mallorca, siendo superior a todos sus rivales y demostrando que, a pesar de los malos resultados en los últimos meses, en hierba se desenvuelve de mil maravillas. Ethan Quinn no era un rival fácil, ya que goza de un gran servicio, pero el malagueño apretó hasta el tie-break del primer set para tirar de experiencia y concentración y poner la delantera.

En el segundo set, fue capaz de romper a su rival en un juego impecable al resto y toda la presión la tenía con su propio servicio. Sin embargo, mentalmente lo gestionó perfecto, metiendo hasta tres 'aces' en el juego definitivo. Lo cerró de manera perfecta, con su saque directo abierto, y liberó todos los nervios después del saludo en la red. Por fin conseguía su tan ansiado título ATP.

Alejandro Davidovich, en el partido contra Ethan Quinn / EFE

"Es maravilloso tener el primer título después de seis finales. En el tie-break lo he dado todo, sabía que era una oportunidad para seguir empujando y quiero agradecer al público, que he sentido su calor. Ha sido un año muy duro y no tengo palabras para describir este sentimiento. Tener más experiencia me ha ayudado a afrontar y ganar esta final", reconoció Davidovich a pie de pista.

Con este resultado, Davidovich escala hasta los 2000 puntos en el ranking y se mantiene en la posición número 23 del mundo. Tras alcanzar los cuartos de final en Queen's y ganar en Mallorca, el malagueño no puede llegar de mejor manera a Wimbledon, la última parada de esta breve gira de hierba que siempre se le ha dado especialmente bien al número dos español.